Home
>
Futebol
>
Flamengo anuncia Betano como novo patrocinador e valores ultrapassam R$ 200 mi

Flamengo anuncia Betano como novo patrocinador e valores ultrapassam R$ 200 mi

O Flamengo anunciou a casa de apostas "Betano" como sua nova patrocinadora máster

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 15:41

O Flamengo anunciou a casa de apostas "Betano" como sua nova patrocinadora máster. Os valores não foram divulgados oficialmente, mas ultrapassam os R$ 200 milhões, o que torna a parceria a maior da história do futebol brasileiro.

Recomendado para você

A derrota do Santos por 6 a 0 para o Vasco neste domingo (17), no Morumbis, entrou para a história do Peixe no Brasileiro.

Neymar detona atitude do Santos após goleada

O Flamengo anunciou a casa de apostas "Betano" como sua nova patrocinadora máster

Flamengo anuncia Betano como novo patrocinador e valores ultrapassam R$ 200 mi

Videocast desta segunda-feira (18) traz comentários e análises da rodada do Brasileir~]ao e sobre o Rio Branco na Série D

Zona Mista #36: Vasco goleia e faz Neymar chorar! Flamengo e Palmeiras vencem

O Clube de Regatas do Flamengo anuncia a Betano como sua nova parceira master.
O Clube de Regatas do Flamengo anuncia a Betano como sua nova parceira master. Crédito: Divulgação Flamengo

O Conselho Deliberativo do clube foi convocado para uma reunião nesta terça-feira (19) à noite. Nela o contrato será apresentado e colocado em votação.

VEJA A NOTA OFICIAL DO FLAMENGO

"O Clube de Regatas do Flamengo anuncia a Betano como sua nova parceira master.

O acordo contempla o futebol profissional, os esportes olímpicos, incluindo vôlei, basquete e futebol feminino, além da FlamengoTV, reforçando a presença da marca em diferentes frentes do Clube.

A Betano, uma das maiores e mais respeitadas empresas globais de apostas esportivas, é reconhecida por sua atuação inovadora no setor. Sua presença internacional reforça a estratégia de expansão global do Flamengo.

Trata-se do maior contrato de parceria do futebol brasileiro, resultado da força da marca Flamengo e da relevância mundial da Betano.

O Clube agradece à Betano pela confiança e pela decisão de ter o Flamengo como seu parceiro mundial.

A última etapa para a conclusão do contrato será a reunião do Conselho Deliberativo, marcada para o dia 19 de agosto de 2025".

Leia mais

Imagem - Zona Mista #36: Vasco goleia e faz Neymar chorar! Flamengo e Palmeiras vencem

Zona Mista #36: Vasco goleia e faz Neymar chorar! Flamengo e Palmeiras vencem

Imagem - Fla atropela reservas do Inter, mantém liderança e embala para Libertadores

Fla atropela reservas do Inter, mantém liderança e embala para Libertadores

Imagem - Coutinho ofusca Neymar, Vasco humilha o Santos e goleia por 6 a 0

Coutinho ofusca Neymar, Vasco humilha o Santos e goleia por 6 a 0

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais