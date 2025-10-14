Home
>
Futebol
>
Copa do Mundo conhecerá mais da metade dos classificados nesta terça-feira

Copa do Mundo conhecerá mais da metade dos classificados nesta terça-feira

O dia começou com 22 classificadas das 48 equipes. Nesta terça-feira (14), cinco vão definir o destino (três na África e duas na Ásia), e outras duas podem se garantir na Europa. Veja os detalhes abaixo

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 11:49

Os mascotes da Copa do Mundo de 2026
Os mascotes da Copa do Mundo de 2026 Crédito: FIFA

Mais da metade das seleções que disputarão a Copa do Mundo de 2026 serão conhecidas nesta terça-feira (14), o dia será marcado por 10 jogos determinantes para algumas seleções. A partir de 13h (horário de Brasília) as partidas começam, confira todas os confrontos e mais detalhes abaixo:

Recomendado para você

O dia começou com 22 classificadas das 48 equipes. Nesta terça-feira (14), cinco vão definir o destino (três na África e duas na Ásia), e outras duas podem se garantir na Europa. Veja os detalhes abaixo

Copa do Mundo conhecerá mais da metade dos classificados nesta terça-feira

O time sub-19 capa-preta eliminou o Tricolor e garantiu vaga nas quartas de final da competição, onde vai enfrentar o vencedor do confronto entre Santos e Internacional

Rio Branco supera o São Paulo nos pênaltis e avança na Copa Atlântico

Com escalação alternativa e pouco entrosamento, defesa brasileira foi mal na segunda etapa e viu os asiáticos virarem o jogo

Zaga entrega e Brasil sofre primeira derrota para o Japão na história

  • ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS - Possíveis classificadas: Portugal e Inglaterra

  • JOGOS DO DIA:

  • Grupo F

  • 15h45 - Portugal x Hungria
  • 15h45 - Irlanda x Armênia

  • Classificação

  • 1 - Portugal: 9 pontos 
  • 2 - Hungria: 4 pontos 
  • 3 - Armênia: 3 pontos 
  • 4 - Irlanda: 1 ponto

  • O que Portugal precisa para classificar?

  • Vencer a Hungria e que a Armênia não vença a Irlanda

  • Grupo K

  • 15h45 - Letônia x Inglaterra 
  • 15h45 - Andorra x Sérvia

  • Classificação:
  1. Inglaterra: 15 pontos
  2. Albânia: 11 pontos
  3. Sérvia: 7 pontos
  4. Letônia: 5 pontos
  5. Andorra: 1 ponto

  • O que Inglaterra precisa para classificar?

  • Vencer a Letônia (Caso os resultados não se concretizem, ainda terão outras rodadas para se classificar)

  • ELIMINATÓRIAS AFRICANAS - Possíveis classificados: Senegal ou Congo; Benim, África do Sul ou Nigéria; Costa do Marfim ou Gabão

  • JOGOS DO DIA:

  • Grupo B

  • 16h - Senegal x Mauritânia 
  • 16h - Congo x Sudão

  • Classificação:

  1. Senegal: 21 pontos 
  2. Congo: 19 pontos 
  3.  Sudão: 13 pontos 
  4.  Togo: 8 pontos 
  5.  Mauritânia: 7 pontos
  6.  Sudão do Sul: 5 pontos

  • O que Senegal precisa para classificar?

  • Vencer a Mauritânia ou empatar com a Mauritânia se o Congo vencer o Sudão por até sete gols de diferença. Classifica com derrota se o Congo não vencer o Sudão.

  • O que Congo precisa para classificar?

  • Vencer o Sudão e que Senegal perca para a Mauritânia. Caso Senegal empate, Congo precisa vencer por 8 gols de diferença

  • Grupo C

  • 13h - Nigéria x Benim
  • 13h - África do Sul x Ruanda

  • Classificação:

  1.  Benim: 17 pontos
  2. África do Sul: 15 pontos
  3. Nigéria: 14 pontos
  4. Lesoto: 12 pontos
  5. Ruanda: 11 pontos
  6. Zimbábue: 5 pontos

  • O que Benim precisa para classificar?

  • Vencer a Nigéria ou empatar com a Nigéria e a África do Sul não vencer Ruanda

  • O que África do Sul precisa para classificar?

  • Vencer Ruanda e que Benim perca para a Nigéria. Caso Benim empate, África do Sul precisa ganhar por 3 gols de diferença

  • O que Nigéria precisa para classificar?

  • Vencer Benim por 2 gols de diferença e que a África do Sul não vença Ruanda

  • Grupo F

  • 16h - Costa do Marfim x Quênia 
  • 16h - Gabão x Burundi

  • Classificação:
  1. Costa do Marfim: 23 pontos
  2. Gabão: 22 pontos
  3. Quênia: 12 pontos
  4. Gâmbia: 10 pontos
  5. Burundi: 10 pontos
  6. Seychelles: 0 ponto

  • O que Costa do Marfim precisa para classificar?

  • Vencer o Quênia. Ou empatar ou perder, desde que Gabão faça o mesmo

  • O que Gabão precisa para classfiicar?

  • Vencer Burundi e que a Costa do Marfim não vença o Quênia
    *Rodada final

  • ELIMINATÓRIAS ASIÁTICAS - Possíveis classificados: Emirados Árabes ou Qatar; Arábia Saudita ou Iraque

  • JOGOS DO DIA:

  • Grupo  A (4° Fase)

  • 14h - Qatar x Emirados Árabes
  • Classificação:
  1. Emirados Árabes: 3 ponto
  2. Qatar: 1 ponto
  3. Omã: 1 ponto (não joga mais)

  • Qatar precisa vencer para se classificar. Emirados Árabes joga pelo empate.

  • Grupo B (4° Fase)

  • 15h45 - Arábia Saudita x Iraque

  • Classificação:

  1. Arábia Saudita: 3 pontos
  2. Iraque: 3 pontos
  3. Indonésia: 0 ponto

  • Arábia Saudita lidera por ter mais gols marcados. Iraque precisa vencer para se classificar. Arábia Saudita joga pelo empate.
    *Rodada final

  • VEJA OS PAÍSES JÁ CLASSIFICADOS:

  • Argélia
  • Argentina
  • Austrália
  • Brasil
  • Cabo Verde
  • Canadá (País-sede)
  • Colômbia
  • Coreia do Sul
  • Egito
  • Equador
  • Estados Unidos (País-sede)
  • Gana
  • Irã
  • Japão
  • Jordânia
  • Marrocos
  • México (País-sede)
  • Nova Zelândia
  • Paraguai
  • Tunísia
  • Uruguai
  • Uzbequistão

Leia mais

Imagem - Zaga entrega e Brasil sofre primeira derrota para o Japão na história

Zaga entrega e Brasil sofre primeira derrota para o Japão na história

Imagem - Cabo Verde vence Eswatini e garante vaga inédita na Copa do Mundo

Cabo Verde vence Eswatini e garante vaga inédita na Copa do Mundo

Imagem - Seleção deve enfrentar Senegal e Tunísia nos amistosos de novembro

Seleção deve enfrentar Senegal e Tunísia nos amistosos de novembro

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais