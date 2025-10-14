2026 é logo ali!

Copa do Mundo conhecerá mais da metade dos classificados nesta terça-feira

O dia começou com 22 classificadas das 48 equipes. Nesta terça-feira (14), cinco vão definir o destino (três na África e duas na Ásia), e outras duas podem se garantir na Europa. Veja os detalhes abaixo

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 11:49

Mais da metade das seleções que disputarão a Copa do Mundo de 2026 serão conhecidas nesta terça-feira (14), o dia será marcado por 10 jogos determinantes para algumas seleções. A partir de 13h (horário de Brasília) as partidas começam, confira todas os confrontos e mais detalhes abaixo:

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS - Possíveis classificadas: Portugal e Inglaterra





- Possíveis classificadas: Portugal e Inglaterra JOGOS DO DIA:





Grupo F





15h45 - Portugal x Hungria



15h45 - Irlanda x Armênia

Classificação





1 - Portugal: 9 pontos

2 - Hungria: 4 pontos

3 - Armênia: 3 pontos

4 - Irlanda: 1 ponto



O que Portugal precisa para classificar?





Vencer a Hungria e que a Armênia não vença a Irlanda



Grupo K





15h45 - Letônia x Inglaterra

15h45 - Andorra x Sérvia





Classificação:

Inglaterra: 15 pontos Albânia: 11 pontos

Sérvia: 7 pontos

Letônia: 5 pontos

Andorra: 1 ponto



O que Inglaterra precisa para classificar?





Vencer a Letônia (Caso os resultados não se concretizem, ainda terão outras rodadas para se classificar)



ELIMINATÓRIAS AFRICANAS - Possíveis classificados: Senegal ou Congo; Benim, África do Sul ou Nigéria; Costa do Marfim ou Gabão





JOGOS DO DIA:





Grupo B





16h - Senegal x Mauritânia

16h - Congo x Sudão





Classificação:



Senegal: 21 pontos Congo: 19 pontos Sudão: 13 pontos Togo: 8 pontos Mauritânia: 7 pontos Sudão do Sul: 5 pontos

O que Senegal precisa para classificar?





Vencer a Mauritânia ou empatar com a Mauritânia se o Congo vencer o Sudão por até sete gols de diferença. Classifica com derrota se o Congo não vencer o Sudão.





O que Congo precisa para classificar?





Vencer o Sudão e que Senegal perca para a Mauritânia. Caso Senegal empate, Congo precisa vencer por 8 gols de diferença



Grupo C





13h - Nigéria x Benim



13h - África do Sul x Ruanda





Classificação:



Benim: 17 pontos África do Sul: 15 pontos

Nigéria: 14 pontos

Lesoto: 12 pontos

Ruanda: 11 pontos

Zimbábue: 5 pontos



O que Benim precisa para classificar?





Vencer a Nigéria ou empatar com a Nigéria e a África do Sul não vencer Ruanda





O que África do Sul precisa para classificar?





Vencer Ruanda e que Benim perca para a Nigéria. Caso Benim empate, África do Sul precisa ganhar por 3 gols de diferença





O que Nigéria precisa para classificar?





Vencer Benim por 2 gols de diferença e que a África do Sul não vença Ruanda



Grupo F





16h - Costa do Marfim x Quênia

16h - Gabão x Burundi





Classificação:

Costa do Marfim: 23 pontos Gabão: 22 pontos

Quênia: 12 pontos

Gâmbia: 10 pontos

Burundi: 10 pontos

Seychelles: 0 ponto



O que Costa do Marfim precisa para classificar?





Vencer o Quênia. Ou empatar ou perder, desde que Gabão faça o mesmo





O que Gabão precisa para classfiicar?





Vencer Burundi e que a Costa do Marfim não vença o Quênia

*Rodada final

ELIMINATÓRIAS ASIÁTICAS - Possíveis classificados: Emirados Árabes ou Qatar; Arábia Saudita ou Iraque





- Possíveis classificados: Emirados Árabes ou Qatar; Arábia Saudita ou Iraque JOGOS DO DIA:





Grupo A (4° Fase)





14h - Qatar x Emirados Árabes Classificação:

Emirados Árabes: 3 ponto Qatar: 1 ponto

Omã: 1 ponto (não joga mais)



Qatar precisa vencer para se classificar. Emirados Árabes joga pelo empate.





Grupo B (4° Fase)





15h45 - Arábia Saudita x Iraque





Classificação:



Arábia Saudita: 3 pontos Iraque: 3 pontos Indonésia: 0 ponto



Arábia Saudita lidera por ter mais gols marcados. Iraque precisa vencer para se classificar. Arábia Saudita joga pelo empate.

*Rodada final



VEJA OS PAÍSES JÁ CLASSIFICADOS:





Argélia



Argentina

Austrália

Brasil

Cabo Verde

Canadá (País-sede)

Colômbia

Coreia do Sul

Egito

Equador

Estados Unidos (País-sede)

Gana

Irã

Japão

Jordânia

Marrocos

México (País-sede)

Nova Zelândia

Paraguai

Tunísia

Uruguai

Uzbequistão

