Confirmado: Jorge Sampaoli é demitido do Flamengo

Jorge Sampaoli não é mais o técnico do Flamengo Crédito: Gilvan de Souza / CRF

Após a sequência de resultados negativos, e a perda do título da Copa do Brasil, o argentino Jorge Sampaoli não é mais o técnico do Flamengo. O Clube oficializou a demissão na noite desta quinta-feira (28), em comunicado oficial. Ex-técnico da Seleção Brasileira, Tite, que inclusive já está no Rio de Janeiro deve ser anunciado em breve como o novo treinador.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Jorge Sampaoli e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira. #CRF — Flamengo (@Flamengo) September 28, 2023

Jorge Sampaoli chegou ao Flamengo em abril, comandou o time em 39 jogos. Foram 20 vitórias, 11 empates e oito derrotas. A multa para demitir Sampaoli está avaliada aproximadamente em 1,8 milhão de euros (cerca de R$ 9,5 milhões).

Tite vem aí

Livre no mercado desde a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar, diante da Croácia, Tite esperava assumir um clube europeu, mas não recebeu nenhuma proposta que o agradasse. Já cogitando trabalho no Brasil, o melhor cenário se abriu com a crise flamenguista.

Horas após a derrota na Copa do Brasil, o Flamengo deu o primeiro passo em contatar o staff de Tite, que sinalizou de forma positiva para o trabalho na Gávea. Na noite de terça-feira (26), o treinador chegou ao Rio de Janeiro e chegou a desconversar sobre a possibilidade de acordo com a equipe rubro-negra.

Ano conturbado

Em crise dentro e fora de campo, o Flamengo vive um ano muito pior do que sonhava. Nos gramados, após a demissão de Dorival Júnior, que havia conquistado Libertadores e Copa do Brasil em 2022, o Flamengo contratou o ex-corinthians Vitor Pereira e começou o ano perdendo a chance de conquistar o Mundial de Clubes, sendo superado pelo Al-Hilal por 3 a 2 na semifinal

Com a chegada de Sampaoli, o time passou por reformulações no elenco, mas caiu na Libertadores diante do Olímpia , ficando apenas com a Copa do Brasil e o Brasileirão no horizonte.