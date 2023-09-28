Confirmado: Jorge Sampaoli é demitido do Flamengo

Após a sequência de resultados negativos, e a perda do título da Copa do Brasil, o argentino Jorge Sampaoli não é mais o técnico do Flamengo. O Clube oficializou a demissão na noite desta quinta-feira (28), em comunicado oficial. Ex-técnico da Seleção Brasileira, Tite, que inclusive já está no Rio de Janeiro deve ser anunciado em breve como o novo treinador.
Jorge Sampaoli chegou ao Flamengo em abril, comandou o time em 39 jogos. Foram 20 vitórias, 11 empates e oito derrotas. A multa para demitir Sampaoli está avaliada aproximadamente em 1,8 milhão de euros (cerca de R$ 9,5 milhões).
Tite vem aí
Logo após a derrota do Flamengo diante do São Paulo na final da Copa do Brasil, disputada no último domingo (24), o emprego de Sampaoli foi colocado em cheque. Já na manhã de segunda, o nome de Tite já era especulado como o favorito.
Livre no mercado desde a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar, diante da Croácia, Tite esperava assumir um clube europeu, mas não recebeu nenhuma proposta que o agradasse. Já cogitando trabalho no Brasil, o melhor cenário se abriu com a crise flamenguista.
Horas após a derrota na Copa do Brasil, o Flamengo deu o primeiro passo em contatar o staff de Tite, que sinalizou de forma positiva para o trabalho na Gávea. Na noite de terça-feira (26), o treinador chegou ao Rio de Janeiro e chegou a desconversar sobre a possibilidade de acordo com a equipe rubro-negra.
Ano conturbado
Em crise dentro e fora de campo, o Flamengo vive um ano muito pior do que sonhava. Nos gramados, após a demissão de Dorival Júnior, que havia conquistado Libertadores e Copa do Brasil em 2022, o Flamengo contratou o ex-corinthians Vitor Pereira e começou o ano perdendo a chance de conquistar o Mundial de Clubes, sendo superado pelo Al-Hilal por 3 a 2 na semifinal.
Na sequência, viu o Palmeiras erguer a taça da Supercopa do Brasil e amargou o vice da Recopa Sul-Americana para o Independiente del Valle. No Campeonato Carioca, até esboçou reação, mas ficou com o vice-campeonato após goleada por 4 a 1 do Fluminense na final.
Com a chegada de Sampaoli, o time passou por reformulações no elenco, mas caiu na Libertadores diante do Olímpia, ficando apenas com a Copa do Brasil e o Brasileirão no horizonte.
Na Copa, foi inconstante e deixou o título nas mãos do São Paulo, e hoje ocupa uma incômoda 7ª posição na tabela, fora da zona de classificação para a Libertadores do próximo ano.
Além disso, fora dos gramados, passou por três casos de agressão envolvendo componentes do elenco e da diretoria em menos de 90 dias: primeiro viu Pedro ser agredido por um preparador físico, até que Gerson e Varela trocaram socos em um treinamento e Marcos Braz brigou com um torcedor em um shopping.