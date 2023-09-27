Casa de Sergio Ramos é assaltada com 4 filhos do jogador dentro, diz jornal

Sergio Ramos estava em campo pelo Sevilla no momento do crime Crédito: Redes Sociais

A casa onde Sergio Ramos mora em Sevilha, na Espanha, foi assaltada na última quarta-feira (20), segundo o jornal "ABC".

O que aconteceu

Ladrões teriam invadido a propriedade do jogador enquanto ele estava em campo, defendendo o Sevilla na partida contra o Lens, pela Champions League. Sua esposa, Pilar Rubio, também não estava na residência.

No local, estavam os quatro filhos do atleta e mais dois cuidadores. Segundo o jornal, nenhum deles foi ferido.

Na ação, os ladrões levaram relógios de luxo, joias, roupas de grife e dinheiro. A quantia estimada do roubo ainda não é conhecida.

O caso está sendo investigado pela polícia local, que ainda não deu informações a respeito dos suspeitos. Nenhuma pessoa foi presa até o momento.

Caso passado e volta ao Sevilla

Esta não é a primeira vez que uma casa de Sergio Ramos é alvo de criminosos. Em 2012, ladrões tentaram assaltar a residência do atleta em Madri, mas sem sucesso. Na ocasião, o zagueiro e seu irmão estavam no local.