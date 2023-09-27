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Futebol

Tite desembarca no Rio, mas se esquiva de perguntas sobre o Flamengo

Questionado sobre se aceitaria comandar o Rubro-Negro, o técnico disse fazer suas escolhas com base apenas em "respeito, educação e princípio"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 set 2023 às 09:58

Publicado em 27 de Setembro de 2023 às 09:58

Tite chegou ao Rio de Janeiro e foi cercado por torcedores e profissionais da imprensa
Tite chegou ao Rio de Janeiro e foi cercado por torcedores e profissionais da imprensa Crédito: Reprodução / GE
Cotado para ser o próximo técnico do Flamengo, Tite desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta terça-feira (26). O ex-treinador da seleção brasileira sofreu com o assédio de torcedores do time carioca, fãs e da imprensa. Mas se esquivou das perguntas sobre o seu futuro e evitou citar o Flamengo.
"Estou vindo com a família. Viajei com a minha família", alegou o treinador, tentando driblar as perguntas sobre o clube carioca "Eu respeito vocês, bom trabalho. Dá licença. Eu tenho residência aqui faz sete anos. Obrigado, gente" Bom trabalho a vocês", declarou Tite.
Questionado sobre se aceitaria comandar o Flamengo agora, já na reta final da temporada, o técnico disse fazer suas escolhas com base apenas em "respeito, educação e princípio". "Qualquer coisa que eu falar, vocês vão fazer uma analogia. Se alguma coisa me pauta, é o respeito. A educação, os princípios. Eu não posso falar, eu respeito o trabalho de vocês. Não sou eu que falo. Eu respeito o Flamengo, eu respeito o Corinthians e eu respeito o São Paulo", comentou.

Tite se tornou a bola da vez no clube carioca diante da situação insustentável vivida por Jorge Sampaoli, muito criticado pela torcida em razão das fracas apresentações da equipe na final da Copa do Brasil. A perda do título para o São Paulo, no fim de semana, fez a direção do clube acelerar a procura por um substituto.
Tite, por sua vez, está sem atuar como treinador desde o fim do ano passado, quando deixou a seleção brasileira ao fim da Copa do Mundo do Catar. Ele tinha o objetivo de comandar um clube na Europa, mas o plano ainda não vingou. Nas últimas semanas, o técnico passou a considerar a possibilidade de trabalhar no Brasil, novamente como treinador de clube.

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