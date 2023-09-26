Confira onde assistir aos jogos de Fluminense, Palmeiras e Internacional na Libertadores

Está chegando a hora da decisão da Libertadores 2023! Marcada para o dia 04 de novembro, a competição mais cobiçada da América do Sul contará com pelo menos um time brasileiro na grande final. Mas, antes de embarcar rumo à Glória Eterna, Fluminense, Internacional, Palmeiras e Boca Juniors, da Argentina, entram em campo pela disputa da semifinal.

Os jogos de ida estão marcados para os dias 27 e 28 de setembro, com uma partida no Brasil e outra na Argentina. Já a volta está prevista para os dias 4 e 5 de outubro, onde serão definidos os finalistas, dessa vez, com dois jogos em solo brasileiro. Confira abaixo a programação para os jogos que abrem as semifinais!