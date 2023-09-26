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Programação

Confira onde assistir aos jogos de Fluminense, Palmeiras e Internacional na Libertadores

Equipes brasileiras entram em campo a partir desta quarta-feira (27) em jogos válidos pelas semifinais da Copa Libertadores 2023
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2023 às 16:20

Publicado em 26 de Setembro de 2023 às 16:20

Semifinais da Libertadores 2023 começam nesta quarta-feira (27)
Semifinais da Libertadores 2023 começam nesta quarta-feira (27) Crédito: Marcelo Gonçalves, Cesar Greco e R. Duarte
Está chegando a hora da decisão da Libertadores 2023! Marcada para o dia 04 de novembro, a competição mais cobiçada da América do Sul contará com pelo menos um time brasileiro na grande final. Mas, antes de embarcar rumo à Glória Eterna, Fluminense, Internacional, Palmeiras e Boca Juniors, da Argentina, entram em campo pela disputa da semifinal.
Os jogos de ida estão marcados para os dias 27 e 28 de setembro, com uma partida no Brasil e outra na Argentina. Já a volta está prevista para os dias 4 e 5 de outubro, onde serão definidos os finalistas, dessa vez, com dois jogos em solo brasileiro. Confira abaixo a programação para os jogos que abrem as semifinais!

Quarta-feira (27)

  • Fluminense x Internacional 

    Local:     Maracanã, Rio de Janeiro
    Transmissão: TV Gazeta

Quinta (28)

  • Boca Juniors (ARG) x Palmeiras

    Local:     La Bombonera, Buenos Aires - Argentina
    Horário: 21h30 (de Brasília)
    Transmissão: ESPN e Star+

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