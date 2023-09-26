Jorge Jesus destaca 'relação especial' com Neymar após boatos de atrito

Jorge Jesus, técnico do Al Hilal Crédito: Valentyn Ogirenko/Reuters

O treinador português justificou a ausência do craque brasileiro nos dois últimos jogos do Al-Hilal. Na segunda (25), a equipe venceu o Al-Jabalain por 1 a 0 e avançou às oitavas de final da Copa do Rei Saudita. Jesus também disse acreditar que muito em breve o camisa 10 vai voltar a sua melhor versão na questão física.

O que Jorge Jesus disse:



"Decidi dar descanso ao Neymar no domingo depois de ter estado com ele. Criamos um programa específico porque ele precisa de mais tempo para recuperar por completo a forma física."



"Quando Neymar recuperar o nível habitual, o ataque do Al-Hilal vai estar maravilhoso. Tenho uma relação forte e especial com ele que vem ainda antes da sua chegada".



Neymar desmente pedido de demissão de Jesus

O jornal espanhol Sport divulgou na segunda (25) que, após a briga entre Neymar e Jorge Jesus, o brasileiro teria pedido a demissão do treinador.