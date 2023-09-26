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Paz e amor

Jorge Jesus destaca 'relação especial' com Neymar após boatos de atrito

Treinador português afirmou que não há divergências entre ele e o craque brasileiro, sinalizando que espera pela melhor versão de Neymar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 set 2023 às 11:38

Publicado em 26 de Setembro de 2023 às 11:38

Atlético-MG
Jorge Jesus, técnico do Al Hilal Crédito: Valentyn Ogirenko/Reuters
Jorge Jesus destacou que tem uma relação especial com Neymar, colocando um ponto final nos boatos de atrito entre os dois.
O treinador português justificou a ausência do craque brasileiro nos dois últimos jogos do Al-Hilal. Na segunda (25), a equipe venceu o Al-Jabalain por 1 a 0 e avançou às oitavas de final da Copa do Rei Saudita. Jesus também disse acreditar que muito em breve o camisa 10 vai voltar a sua melhor versão na questão física.

  • O que Jorge Jesus disse:

    "Decidi dar descanso ao Neymar no domingo depois de ter estado com ele. Criamos um programa específico porque ele precisa de mais tempo para recuperar por completo a forma física."

    "Quando Neymar recuperar o nível habitual, o ataque do Al-Hilal vai estar maravilhoso. Tenho uma relação forte e especial com ele que vem ainda antes da sua chegada".

Neymar desmente pedido de demissão de Jesus

O jornal espanhol Sport divulgou na segunda (25) que, após a briga entre Neymar e Jorge Jesus, o brasileiro teria pedido a demissão do treinador.
Em comentário no Instagram, o brasileiro fez questão de desmentir a notícia. "Mentira... Vocês têm que parar de ficar acreditando nessa coisas, páginas como essa, com milhões de seguidores não pode ficar postando fake news! Com todo respeito do mundo, eu peço para que pare com isso. É muita falta de respeito".

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