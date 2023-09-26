Candidato à presidência do Vasco visita o ES visando laços do clube com o Estado

Marcelo Borges (ao centro) se reuniu com um grupo de torcedores no último sábado (23) Crédito: Divulgação

O último sábado (23) foi marcado pela visita de Marcelo Borges, candidato à presidência do Vasco, ao Espírito Santo. Marcelo esteve no ES com membros de sua chapa, a ‘Vasco da Gente’, para se encontrar com torcedores do time carioca no ES, o estado com maior concentração de vascaínos fora do Rio de Janeiro.

Segundo Marcelo, o encontro, realizado em Vila Velha, foi satisfatório. "Nós tivemos a reunião com lideranças das maiores torcidas organizadas do Espírito Santo. Foi um momento onde a gente pode trocar bastante ideia e conversar bastante sobre o Vasco, sobre o momento do time, falar dos nossos projetos. Foi muito interessante essa troca, a troca de ‘vascaenidade’”, explicou Borges.

Para o candidato, a visita ao ES foi importante para apresentar os objetivos de campanha no comando do Gigante da Colina. “A gente pode falar principalmente da nossa importância, do que é importante para a gente no nosso projeto, que é o ‘Vasco da Gente’, que é justamente a parte dos sócios off Rio. Através da fundação do Instituto Vasco da Gama, queremos levar o Vasco para todo o Brasil, começando no segundo semestre de 2024 pelo Espírito Santo, em seguida Santa Catarina, Distrito Federal, Amazonas e um estado do Nordeste que ainda está para ser definido, sendo o Sergipe ou a Paraíba”.

Durante a visita, Marcelo conheceu o Centro Esportivo Garoto, espaço que pode se tornar uma sede social para vascaínos no Espírito Santo.

"Tem uma área de lazer muito grande para os sócios, uma área esportiva muito bacana, de modo que a gente pode fazer as nossas peneiras de todas as modalidades esportivas, e tem uma área suficiente para que a gente tenha também uma parte de hotelaria e que o clube realmente seja um clube voltado para os sócios e não só um clube focado na parte do futebol que hoje está ligado à SAF", pontuou.

Marcelo diz que os sócios fora do Rio de Janeiro têm muita importância para ele. "Nós já estivemos em Santa Catarina, em três cidades, fizemos essa visita agora em Vila Velha, e em outubro está previsto para a gente ir à Brasília e algumas cidades também do Rio de Janeiro, que a gente também considera como off Rio. Nós temos uma concentração de 15 a 20% dos sócios do Vasco da Gama hoje sendo off Rio, portanto eles merecem ter voz, merecem respeito e com certeza, na gestão da gente, vão ser atendidos. É uma questão de projeto, não é questão política da boca para fora, tanto que no nosso modelo de chapa existem quatro vagas para conselheiros off Brasil, de fora do Brasil, 18 vagas para conselheiros do Rio, 10 vagas de conselheiros ligados às casas portuguesas, cinco vagas de conselheiros ligados à barreira do Vasco e o Tuiuti, 5 vagas voltadas para torcidas organizadas, 10 vagas de ex-atletas e 110 vagas de conselheiros individuais, ou ligados a grupos políticos no nosso projeto", explica Marcelo.