Chelsea vence o PSG e é o primeiro campeão da Copa do Mundo de Clubes

Em jogo inspirado de Palmer e com golaço de João Pedro, os Blues não deram chance para o time francês e decidiram o duelo no primeiro tempo

Publicado em 13 de julho de 2025 às 18:16

Palmer e João Pedro brilham e levam o Chelsea ao título da Copa do Mundo de Clubes Crédito: Chelsea/Divulgação

O Chelsea é o primeiro campeão da Copa do Mundo de Clubes. O time inglês escreveu seu nome na história na tarde deste domingo (13), ao derrotar o Paris Saint-Germain por 3 a 0, no MetLife Stadium, e levantar a taça da mais nova competição da Fifa. Com uma aula de futebol no primeiro tempo, os Blues dominaram o PSG e viu Palmer (duas vezes) e João Pedro marcarem os gols da vitória. >

Em uma temporada em que foi campeão da Uefa Conference League e terceiro colocado da Premier League (Campeonato Inglês), o Chelsea chegou ao Mundial como uma equipe competitiva, mas longe de estar entre as favoritas. Em sua trajetória na competição, o clube inglês enfrentou três clubes brasileiros: perdeu para o Flamengo na fase de grupos e venceu Palmeiras e Fluminense no mata-mata. Na final superou o favorito PSG, que vinha sendo um rolo compressor no torneio. >

Além do troféu, o Chelsea também vai levar para a Inglaterra uma premiação de US$ 114,59 milhões, cerca de R$ 634,06 milhões, sendo US$ 40 milhões referentes à vitória conquistada sobre o Paris Saint-Germain. >

O Jogo

Acostumado a oprimir seus rivais, o PSG sofreu com a postura agressiva do Chelsea. Desde o minuto inicial os Blues dominaram as ações e pressionaram os franceses. Aos 21 minutos, Palmer recebeu passe de Gusto e bateu firme no canto para fazer 1 a 0. Aos 29 minutos, mais um gol do craque do time. Em contra-ataque rápido, Palmer acelerou pelo lado direito do ataque, deixou dois defensores pelo caminho e acertou mais um belo chute para fazer 2 a 0 Chelsea. >

>

Atordoado, o PSG nada conseguia fazer. E aos 42 minutos veio, ainda no primeiro tempo, o golpe fatal. Palmer serviu o atacante brasileiro João Pedro, que cavou com categoria para marcar um golaço e fazer 3 a 0 Chelsea. Um balde de água fria em qualquer possibilidade de reação dos franceses. >

Na segunda etapa, o Paris Saint-Germain tentou se lançar desesperadamente ao ataque quando a bola rolou. Mas suas melhores chances pararam em ótimas defesas do goleiro Robert Sánchez. Como não obtiveram sucesso, o PSG não conseguiu manter a mesma intensidade e o Chelsea apenas administrou o resultado até o apito final. Vitória e título merecidos do Chelsea.>

