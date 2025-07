No Mané Garrincha

Botafogo domina o Vasco e vence o clássico em Brasília

Glorioso não encontrou dificuldades para superar o Cruz-Maltino por 2 a 0 na noite deste sábado (12), em partida que marcou a volta dos clubes ao Brasileirão

O Botafogo venceu o Vasco, neste sábado (12), por 2 a 0, e encostou no G4 do Brasileirão, na 13ª rodada. A partida foi disputada na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.>

Os gols alvinegros foram marcados por Arthur Cabral e Nathan Fernandes, ambos no segundo tempo. Reforços da temporada, a dupla marcou pela primeira vez com a camisa do Botafogo. >