Teve lei do ex

Flamengo amassa o São Paulo, vence e mantém a liderança na volta do Brasileirão

Na primeira partida após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes, Rubro-Negro não deu chances ao Tricolor Paulista e venceu com gols de Luiz Araújo e Wallace Yan

Publicado em 12 de julho de 2025 às 18:52

Luiz Araújo (7) recebe o carinho dos companheiros ao abrir o placar contra o São Paulo Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo venceu o São Paulo por 2 a 0, na tarde deste sábado (12), no Maracanã, em jogo válido pela 13ª rodada do Brasileirão. >

Luiz Araújo, aplicou a lei do ex, e marcou um golaço contra o seu ex-clube. O atacante defendeu o São Paulo entre os 17 e os 21 anos, antes de ser negociado com o Lille-FRA. Wallace Yan ampliou no último minuto de jogo, após rebote de Rafael.>

Hernán Crespo reestreou no comando técnico do São Paulo, mas a equipe não fez uma boa partida. O time atuou com três zagueiros, só se defendeu e terminou o jogo sem dar um chute ao gol (com um total de apenas 5 finalizações).>

O Flamengo agora é líder isolado do Brasileirão com 27 pontos, o dono do melhor ataque (25 gols) e da melhor defesa (apenas 4 gols sofridos).>

>

Já o São Paulo segue com apenas 12 pontos em 13 jogos disputados. O Santos, primeiro time no Z4, tem 11.>

O Rubro-negro volta a campo na quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), contra o Santos, na Vila Belmiro. E o São Paulo joga às 21h30, também na quarta, contra o RB Bragantino, em Bragança Paulista, no estádio Municipal Cícero de Souza Marques.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta