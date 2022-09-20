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Pediu desculpas

Chefe do Governo espanhol lamenta caso de racismo contra Vinícius Júnior

Atacante brasileiro sofreu insultos raciais antes e durante o jogo contra o Atlético de Madrid, no domingo (18)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 set 2022 às 13:57

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 13:57

Rodrygo e Vinicius Jr comemoraram o primeiro gol da equipe dançando para a torcida rival
Rodrygo e Vinicius Jr comemoraram o primeiro gol da equipe dançando para a torcida rival Crédito: Instagram/Reprodução
O chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, disse que espera uma resposta forte dos clubes contra o racismo depois dos insultos direcionados ao brasileiro Vinícius Júnior durante o clássico entre Real Madrid e Atlético no último domingo, em partida realizada na capital da Espanha.
"Sou um grande torcedor do Atlético de Madrid e sinto muito", disse o dirigente político que está em Nova Iorque participando de uma Assembleia Geral das Nações Unidas nesta terça-feira.
Pouco antes do início do clássico entre os dois gigantes de Madrid, torcedores do Atlético entoaram cânticos racistas contra o atacante brasileiro.
Na partida, o atacante revelado pelo Flamengo foi então vaiado a cada toque na bola. "Espero uma mensagem forte dos clubes contra esse tipo de comportamento. É isso que peço à minha equipe", acrescentou Sánchez.
Indignado com a postura dos torcedores, o chefe do governo espanhol destacou necessidade de marcar esse episódio com uma atitude positiva. "Acho importante que os clubes de futebol levem a sério esse tipo de comportamento e reajam."
A polêmica em torno das comemorações de Vinicius ganhou força na semana passada, depois que algumas declarações foram interpretadas como provocações racistas.

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Pedro Bravo, presidente da Associação Espanhola de Agentes de Futebol (AEAF), criticou as comemorações de Vinícius Júnior no programa de televisão "El Chiringuito". Segundo ele, "é preciso respeitar os colegas e parar de bancar o macaco".
O discurso foi interpretado como uma mensagem racista, repetindo um insulto que jogadores negros costumam ser vítimas nos estádios de futebol.
Embora Bravo tenha se desculpado, lembrando que na Espanha a expressão é usada para falar de pessoas que "fazem coisas estúpidas", sua intervenção motivou reações de apoio ao jogador de diferentes personalidades, bem como do Real Madrid. O próprio Vinicius também reagiu com uma mensagem contra o racismo.

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