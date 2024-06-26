Capixaba curte bom momento no Amazonas e mira sucesso na Série B

O Amazonas, um dos clubes mais jovens a estar disputando a Série B do Brasileirão, é um dos clubes dos quais mais gera expectativa do fã de futebol. Uma das razões, além da ascensão meteórica do clube fundado em 2019, é ser um dos únicos clubes da Região Norte e tem vindo de bons resultados. E o atacante da Onça-Pintada é Capixaba! Matheus Serafim é natural de Cachoeiro do Itapemirim e peça importante no clube manauara.
Segundo ele, a expectativa é muito forte por um bom resultado do Amazonas na Segundona. "O time vem com uma força muito grande. A gente tem vários medalhões aqui, gente que jogou em vários níveis do futebol brasileiro mundial. Estamos confiantes, e eu muito feliz no clube por tudo o que vem acontecendo na minha vida e todo o suporte que eu venho recebendo. Espero contribuir da melhor forma com gols e assistência".
"Espero ajudar o Amazonas a continuar construindo essa linda história, de tantos acessos, de tantas conquistas. Espero ajudar o Amazonas a subir para a Série A do futebol brasileiro"
O jogador cachoeirense salienta que há diferenças entre o futebol praticado aqui no Sudeste para o do Norte do Brasil. "O futebol capixaba é mais pegado, o clima aqui é mais quente. E tenho aprendido muito aqui no Amazonas, não só no mundo do futebol, mas também como pessoa. Me sinto preparado, mais confiante, e me sinto realizado também de poder estar disputando mais uma série B".
Sobre a adaptação ao estado nortista, Matheus diz que não está sendo fácil, pelo contrário. "É difícil acostumar aqui no Amazonas. O clima é seco, quente. Tanto que todos os clubes que vêm jogar aqui sofrem. Os hábitos também são um pouco diferentes. Por ter fuso-horário diferente, a gente tem que se acostumar"
Todavia, o atleta sonha em ser colaborador nos bons resultados do clube para ascender à divisão principal. "Quero realmente ajudar o Amazonas a subir para a Série A. Creio que vai ser um título e uma conquista enorme na minha carreira deixar um legado aqui. Não tenho dúvidas que está todo mundo aqui na mesma batida. Independente de qualquer coisa que aconteça, eu estou feliz".
Serafim, contudo, sente saudades daqui do Espírito Santo. "É um lugar maravilhoso, onde fui criado, onde eu nasci. Sinto saudade do clima, das praias, da família, de bastante coisa. A Espírito Santo é um lugar onde eu tenho um carinho enorme. Espero voltar logo, e se Deus quiser, com esse acesso à primeira divisão".