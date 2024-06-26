Capixaba curte bom momento no Amazonas e mira sucesso na Série B

Matheus Serafim vem despontando no Amazonas FC Crédito: Divulgação/João Normando

O Amazonas, um dos clubes mais jovens a estar disputando a Série B do Brasileirão, é um dos clubes dos quais mais gera expectativa do fã de futebol. Uma das razões, além da ascensão meteórica do clube fundado em 2019, é ser um dos únicos clubes da Região Norte e tem vindo de bons resultados. E o atacante da Onça-Pintada é Capixaba! Matheus Serafim é natural de Cachoeiro do Itapemirim e peça importante no clube manauara.

Segundo ele, a expectativa é muito forte por um bom resultado do Amazonas na Segundona. "O time vem com uma força muito grande. A gente tem vários medalhões aqui, gente que jogou em vários níveis do futebol brasileiro mundial. Estamos confiantes, e eu muito feliz no clube por tudo o que vem acontecendo na minha vida e todo o suporte que eu venho recebendo. Espero contribuir da melhor forma com gols e assistência".

"Espero ajudar o Amazonas a continuar construindo essa linda história, de tantos acessos, de tantas conquistas. Espero ajudar o Amazonas a subir para a Série A do futebol brasileiro" Matheus Serafim - Jogador do Amzonas FC

O jogador cachoeirense salienta que há diferenças entre o futebol praticado aqui no Sudeste para o do Norte do Brasil. "O futebol capixaba é mais pegado, o clima aqui é mais quente. E tenho aprendido muito aqui no Amazonas, não só no mundo do futebol, mas também como pessoa. Me sinto preparado, mais confiante, e me sinto realizado também de poder estar disputando mais uma série B".

Sobre a adaptação ao estado nortista, Matheus diz que não está sendo fácil, pelo contrário. "É difícil acostumar aqui no Amazonas. O clima é seco, quente. Tanto que todos os clubes que vêm jogar aqui sofrem. Os hábitos também são um pouco diferentes. Por ter fuso-horário diferente, a gente tem que se acostumar"

Todavia, o atleta sonha em ser colaborador nos bons resultados do clube para ascender à divisão principal. "Quero realmente ajudar o Amazonas a subir para a Série A. Creio que vai ser um título e uma conquista enorme na minha carreira deixar um legado aqui. Não tenho dúvidas que está todo mundo aqui na mesma batida. Independente de qualquer coisa que aconteça, eu estou feliz".