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Crime

Roberto Baggio é assaltado e agredido em casa durante Espanha x Itália

A mansão fica em Vicenza, na Itália, e cinco assaltantes participaram da ação. O ex-jogador e a família foram trancados em um dos quartos do local para que o grupo concretizasse o assalto, de acordo com os relatos.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 jun 2024 às 11:31

Publicado em 21 de Junho de 2024 às 11:31

Roberto Baggio foi sequestrado e agredido dentro de casa
Roberto Baggio foi sequestrado e agredido dentro de casa Crédito: Instagram/RobertoBaggio
O ex-atacante Roberto Baggio, de 57 anos, teve a casa assaltada na quinta-feira (20) enquanto assistia ao clássico Espanha x Itália, pela fase de grupos da Eurocopa, com a família. O italiano levou uma coronhada na cabeça de um dos invasores ao tentar impedir o roubo e acabou ferido.
A mansão fica em Vicenza, na Itália, e cinco assaltantes participaram da ação. O ex-jogador e a família foram trancados em um dos quartos do local para que o grupo concretizasse o assalto, de acordo com os relatos. As informações são da imprensa italiana.
Baggio conseguiu chamar as autoridades após arrombar a porta do quarto quando os criminosos saíram. "Em primeiro lugar, minha família e eu gostaríamos de agradecer a todos pelo grande carinho que recebemos", disse ele em comunicado. "Agora tenho que superar o medo", afirmou.
A polícia ouviu os depoimentos das vítimas e iniciou a investigação na madrugada desta sexta-feira. Na nota, o atleta também destaca que sofreu ferimentos leves. "Só causou alguns pontos, hematomas e muito medo", relatou o italiano.
Roberto Baggio é uma das maiores estrelas da Itália e defendeu a seleção nacional entre 1988 e 2004. O ex-atacante tem passagens por Fiorentina, Milan, Juventus e Inter de Milão, e foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em 1993. No mesmo ano, venceu a Bola de Ouro da revista France Football.

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