  • Flamengo vence o Bahia e assume a liderança do Brasileirão
Vitória no fim

Flamengo vence o Bahia e assume a liderança do Brasileirão

Invicto há cinco jogos, o Flamengo chegou aos 21 pontos e deixou para trás o Botafogo, que tem 20
Agência Estado

20 jun 2024 às 22:19

David Luiz garantiu a vitória do Flamengo sobre o Bahia e a liderança do Brasileirão para o Rubro-Negro Crédito: Gilvan de Souza/CRF
O Flamengo é o novo líder do Brasileirão. Na noite desta quinta-feira (20), o time rubro-negro contou com gol de David Luiz nos acréscimos para vencer o Bahia, por 2 a 1, no Maracanã, pela décima rodada.
Invicto há cinco jogos, o Flamengo chegou aos 21 pontos e deixou para trás o Botafogo, que tem 20. O Bahia, por sua vez, perdeu uma invencibilidade de oito rodadas e estacionou nos 18 pontos.

O Jogo

A torcida rubro-negra presente no Maracanã levou sustos no início do jogo. Cauly recebeu dentro da área e bateu de primeira rente a trave de Rossi. Na sequência, Jean Lucas finalizou com perigo por cima. O Flamengo, porém, foi letal.
Aos 23 minutos, Pedro ajeitou e Gerson soltou a bomba de primeira, mandando no cantinho de Marcos Felipe. Mas a vantagem rubro-negra foi por água abaixo aos 35. Everaldo foi lançado, Ayrton Lucas não cortou e o atacante tocou na saída de Rossi.
O jogo era aberto e o Flamengo quase foi para o intervalo em vantagem. Everton Cebolinha recebeu de Gerson, ganhou a dividida com o zagueiro adversário e bateu colocado, pela linha de fundo. O lance levantou a torcida.
O segundo tempo começou morno. Vendo a dificuldade do Flamengo em criar jogadas ofensivas, a torcida tentou empurrar nas arquibancadas. O apoio surtiu efeito e o time rubro-negro encurralou o Bahia. Faltava acertar o último passe.
Um lance polêmico aconteceu aos 44 minutos. Gerson cobrou escanteio, David Luiz cabeceou e a bola acertou o braço de Gilberto. Os rubro-negros pediram pênalti, mas o árbitro mandou o jogo seguir.
Quando parecia que o jogo terminaria empatado, Gerson cobrou falta perto da bandeira de escanteio e David Luiz desviou de cabeça na primeira trave. Marcos Felipe chegou a tocar na bola, mas não o bastante para evitar o gol, que fez explodir o Maracanã.
Os times voltam a campo no domingo, às 16 horas, pela 11ª rodada O Flamengo faz o clássico contra o Fluminense, no Maracanã, e o Bahia recebe o Cruzeiro, na Arena Fonte Nova.

