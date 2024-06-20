Cruzeiro vence o Fluminense, que agora amarga a lanterna do Brasileirão

O Cruzeiro venceu o Fluminense no Mineirão pelo Brasileirão Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Cruzeiro venceu o Fluminense por 2 a 0 nesta quinta-feira (19) em duelo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu no Mineirão. William marcou para o Cruzeiro de pênalti e ele mesmo ampliou. Os gols saíram aos 40 minutos do 1º T e aos 47 do 2º T.

A Raposa foi aos 17 pontos e ocupa a 6ª posição. No próximo jogo, no domingo (23), enfrenta o Bahia fora de casa. O Tricolor segue na zona de rebaixamento, mas agora na lanterna, com 6 pontos. O próximo compromisso será o clássico contra o Flamengo, também no domingo.

O Jogo

Apesar de uma rápida pressão inicial dos visitantes, o Cruzeiro logo assumiu o controle da partida. Os mandantes foram construindo chances, até que abriram o placar em lance de pênalti, com William.

O Fluminense não se comportou bem após sofrer o gol. A equipe de Fernando Diniz cometeu erros e não conseguiu converter suas principais chances. Em uma cobrança de falta no final da primeira etapa, Douglas Costa exagerou na força e chutou acima da meta.

No segundo tempo, o tricolor carioca voltou melhor e equilibrou a partida. Anderson apareceu em três oportunidades para evitar o gol de empate e mostrou confiança no gol cruzeirense.

Em lance parecido com o que gerou pênalti para o Cruzeiro, o Flu reclamou muito da penalidade não marcada por toque na mão de Ramiro. Diniz e Thiago Santos, do banco de reservas, acabaram levando amarelo antes da revisão. O VAR não demorou para dar continuidade ao jogo mantendo a decisão de campo.