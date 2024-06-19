Seleção usa saliva para monitorar hidratação e tem estratégia contra calor

Guilherme Passos é fisiologista da Seleção Crédito: Reprodução/Instagram

A seleção brasileira adquiriu um novo equipamento e tem uma estratégia definida contra o forte calor que vai enfrentar nos Estados Unidos durante a Copa América. A CBF comprou um aparelho que mede via saliva o nível de hidratação dos atletas. O equipamento funciona por meio de coleta individual feita em momentos predeterminados. Os resultados individuais indicam os próximos passos a serem seguidos para cada jogador.

A hidratação é medida em três momentos diferentes pela comissão: no dia anterior ao jogo, na manhã do jogo e no dia após o jogo. A ideia é ter tempo para conseguir intervir e melhorar a hidratação do jogador antes da próxima atividade. Outras estratégias para atenuar o calor vão desde toalhas molhadas para resfriar o corpo durante as partidas, nas paradas técnicas, à banheira de água fria após a partida, para acelerar o processo de recuperação. A chegada com antecedência e realização de toda a preparação nos EUA também já foi uma forma de acostumar com as altas temperaturas, diferentemente do que ocorreria na Granja Comary.

Guilherme Passos e o equipamento que vai medir o rendimento dos atletas Crédito: Eder Treskini/Folhapress

Estando aqui, o corpo passa por uma série de adaptações fisiológicas, com aumento plasmático, do volume de sangue, que é importante porque o atleta adquire maior capacidade de suar e de ajustar a temporada do corpo em relação ao calor. Um ou outro que vem do frio, no início sofre mais. Mas em termos de 7 dias temos uma adaptação considerável. Estamos aqui para a 15ª sessão e todos os atletas estão acostumados ao ambiente quente Guilherme Passos, fisiologista da seleção brasileira