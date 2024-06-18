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Euro 2024

Os 7 recordes que Cristiano Ronaldo pode quebrar na Euro 2024

Os portugueses enfrentarão a República Tcheca às 16h (hora de Brasília). Um dos maiores jogadores da história do futebol, CR7 entrará em campo atrás de novas marcas para o currículo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2024 às 09:35

Publicado em 18 de Junho de 2024 às 09:35

Cristiano Ronaldo quer jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada
Cristiano Ronaldo. O craque português brilha na Euro 2024 Crédito: Juventus/Divulgação
Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo é uma das atrações da Euro 2024 graças à sua vocação inesgotável para quebrar recordes. Nesta terça-feira, ele estreia na competição com a seleção de Portugal. Os lusitanos enfrentarão a República Tcheca às 16h (horário de Brasília). Um dos maiores jogadores da história do futebol, CR7 entrará em campo atrás de novas marcas para o currículo. Sete novos recordes, para ser mais exato, conforme revela levantamento do Vivaposta, site parceiro do Bolavip Brasil.
Mais velho a jogar uma final da Euro - Cristiano Ronaldo, se repetir os feitos de 2004 e 2016, quando foi finalista da Euro, pode se tornar o jogador mais velho da história a disputar a decisão do título europeu, aos 39 anos. O goleiro Lehmann, da Alemanha, foi finalista em 2008 aos 38 anos e 232 dias. Seu maior concorrente é Pepe, colega de seleção de Portugal, que tem 41.
    • Mais velho a fazer um gol na Euro - Outro recorde referente à idade que Cristiano Ronaldo pode bater diz respeito aos gols marcados na competição. Se fizer na edição deste ano, será o mais velho a fazer um gol no torneio europeu de seleções. Atualmente, Vastic, da Áustria, é o detentor da marca, com gol aos 38 anos e 257 dias. O compatriota Pepe é quem ameaça Cristiano Ronaldo neste recorde.
    • Mais velho a marcar na final da Euro - Se Portugal for finalista na Alemanha e Cristiano Ronaldo fizer um gol, ele vai superar Bonucci, que aos 34 anos e 71 dias fez um dos gols da Itália na final da Euro contra a Inglaterra, em 2020. Pepe é, também neste quesito, quem pode atrapalhar CR7.
    • Jogador com mais edições da Euro disputadas - Ao ser convocado para a Euro, Cristiano Ronaldo ampliou seu recorde de mais Euros disputadas (seis com a atual). 
    • Jogador com mais partidas na Euro - Se entrar em campo contra a República Tcheca, ampliará outro recorde, o de jogador com mais partidas na Euro. Atualmente, são 25. 
    • Jogador com mais gols na Euro - Outra marca que Cristiano Ronaldo pode ampliar é a de gols marcados na competição. São 14 até agora, mais do que qualquer outro jogador na história. 
    • Jogador com mais assistências na Euro - Cristiano Ronaldo terá a chance de se isolar como o maior garçom da história da Euro. Atualmente ele está empatado com o tcheco Poborský, que deu seis assistências em 1972.

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