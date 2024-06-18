Os 7 recordes que Cristiano Ronaldo pode quebrar na Euro 2024

Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo é uma das atrações da Euro 2024 graças à sua vocação inesgotável para quebrar recordes. Nesta terça-feira, ele estreia na competição com a seleção de Portugal. Os lusitanos enfrentarão a República Tcheca às 16h (horário de Brasília). Um dos maiores jogadores da história do futebol, CR7 entrará em campo atrás de novas marcas para o currículo. Sete novos recordes, para ser mais exato, conforme revela

Mais velho a jogar uma final da Euro - Cristiano Ronaldo, se repetir os feitos de 2004 e 2016, quando foi finalista da Euro, pode se tornar o jogador mais velho da história a disputar a decisão do título europeu, aos 39 anos. O goleiro Lehmann, da Alemanha, foi finalista em 2008 aos 38 anos e 232 dias. Seu maior concorrente é Pepe, colega de seleção de Portugal, que tem 41.