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Tensão na Colina

Com empate contra o Cruzeiro, Vasco de Álvaro Pacheco segue sem vencer

Álvaro Pacheco segue sem empolgar no Vasco. No último domingo, em casa, o Cruz-Maltino não saiu do zero contra o Cruzeiro em jogo pouco inspirado

Publicado em 

17 jun 2024 às 10:11

Publicado em 17 de Junho de 2024 às 10:11

Léo Jardim, goleiro do Vasco, durante partida contra o Cruzeiro. Goleiro tem sido heróico para o clube da Colina
Léo Jardim, goleiro do Vasco, durante partida contra o Cruzeiro. Goleiro tem sido heróico para o clube da Colina Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
Álvaro Pacheco e o Vasco vêm de duas derrotas (contra Flamengo e Palmeiras). O português soma seu primeiro ponto no cargo. O Vasco foi morno no primeiro tempo, cresceu na etapa final, mas não teve inspiração para sair com a vitória. Com o resultado, o Vasco é o 15º colocado, com sete pontos, a um do primeiro time no Z4. As únicas vitórias da equipes no campeonato foram contra times que lutam contra degola no momento (Vitória e Grêmio).
Já Cruzeiro cai para a 8ª posição, com 14 pontos. A Raposa não fez uma boa partida, foi pressionada no segundo tempo e contou com defesa decisiva do goleiro Anderson para sair com o empate. O Vasco volta a jogar na quarta (19), fora de casa, contra o Juventude. No mesmo dia, o Cruzeiro recebe o Fluminense, no Mineirão.

O jogo

Primeiro tempo pouco inspirado. Vasco e Cruzeiro fizeram uma etapa inicial de muitos erros e pouca emoção. Os dois times finalizaram duas vezes na meta rival, mas sem grande perigo de gol. Vasco melhor na etapa final. Empurrado pela torcida, o Cruz-Maltino foi pra cima no segundo tempo, teve mais volume de jogo, mas não criou grandes oportunidades. Na melhor chance de gol, Zé Gabriel completou cobrança de escanteio e parou em Anderson.

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