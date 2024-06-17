Com empate contra o Cruzeiro, Vasco de Álvaro Pacheco segue sem vencer

Léo Jardim, goleiro do Vasco, durante partida contra o Cruzeiro. Goleiro tem sido heróico para o clube da Colina Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress

Álvaro Pacheco e o Vasco vêm de duas derrotas (contra Flamengo e Palmeiras). O português soma seu primeiro ponto no cargo. O Vasco foi morno no primeiro tempo, cresceu na etapa final, mas não teve inspiração para sair com a vitória. Com o resultado, o Vasco é o 15º colocado, com sete pontos, a um do primeiro time no Z4. As únicas vitórias da equipes no campeonato foram contra times que lutam contra degola no momento (Vitória e Grêmio).

Já Cruzeiro cai para a 8ª posição, com 14 pontos. A Raposa não fez uma boa partida, foi pressionada no segundo tempo e contou com defesa decisiva do goleiro Anderson para sair com o empate. O Vasco volta a jogar na quarta (19), fora de casa, contra o Juventude. No mesmo dia, o Cruzeiro recebe o Fluminense, no Mineirão.

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