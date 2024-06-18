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Não é bom exemplo

Pai assume carreira de Rodrygo e vê Neymar como exemplo a não ser seguido

Eric Goes, pai do atçeta, foi ele quem negociou, por exemplo, a última renovação de contrato de Rodrygo com o Real Madrid
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 jun 2024 às 10:35

Publicado em 18 de Junho de 2024 às 10:35

Rodrygo, atacante da Seleção Brasileira
Rodrygo, atacante da Seleção Brasileira Crédito: Divulgação
Desde que Rodrygo rompeu com o ex-agente Nick Arcuri, Eric Goes, pai do atacante, assumiu a carreira do filho, mas rechaça a ideia de se tornar um novo 'Neymar Pai'. Eric faz somente a função de empresário do filho. Foi ele quem negociou, por exemplo, a última renovação de contrato de Rodrygo com o Real Madrid. As outras áreas da carreira de Rodrygo são responsabilidade de empresas contratadas. Eric não quer fazer como 'Neymar Pai' e erguer uma empresa ao redor do filho, centralizando todas as decisões.
Ex-jogador de futebol, Eric quer ter tempo para ser pai de Rodrygo. Ele julga que uma abordagem parecida com a de 'Neymar Pai' tiraria essa liberdade. Não é raro no dia a dia os dois sentarem para conversar sobre o desempenho no jogo passado, com Eric opinando sobre a atuação do filho. Recentemente, Rodrygo tirou da Nike o manager Rafael Pulegio. Ele se tornou uma espécie de gerente da carreira de Rodrygo, centralizando todo tipo de demanda, de logística a relacionamento com as empresas que prestam serviço ao jogador.
Ronaldo é outro nome que está no entorno de Rodrygo e trouxe o jogador para a Octagon, empresa da qual é sócio. A princípio, a parceria faz apenas a parte de marketing do atleta. Entre outras coisas, o jogador também conta com uma equipe de assessoria focada em relacionamento com a imprensa e reputação do jogador. São dois profissionais no Brasil e um em Madrid.

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