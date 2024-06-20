Botafogo faz gol no último lance e arranca empate com Athletico-PR

Botafogo e Athletico-PR ficaram no empate em partida válida pelo Brasileirão Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo empatou com o Athletico Paranaense em 1 a 1 nesta quarta-feira (19) jogando no Estádio Nilton Santos pela 10ª rodada do Brasileirão. Gonzalo Mastriani marcou para os rubro-negros e Bastos fez na última bola do jogo. O uruguaio anotou o seu quarto gol na competição, enquanto o zagueiro angolano fez o segundo.

Com o ponto, o Botafogo é o primeiro colocado com 20 pontos, seguido de Flamengo com 18 e um jogo a menos. A próxima partida do alvinegro será contra o Criciúma, no sábado (22), fora de casa. O Athletico segue no G-4 somando 18 pontos na terceira colocação. Na próxima rodada, no domingo (23), o Furacão enfrenta o Corinthians em Curitiba.

Os paranaenses terminaram o jogo com cinco jogadores amarelados em lances diferentes por interromperem contra-ataque. Alex Santana foi advertido pelo árbitro após menos de 30 segundos em campo.

O Jogo

Athletico e Botafogo entraram em campo disputando diretamente a liderança do campeonato. A vontade das duas equipes resultou em um jogo movimentado e com tentativas ofensivas para os dois lados, mas foi o Furacão que chegou com mais eficiência no ataque mesmo jogando fora de casa e com menos posse de bola.

As equipes foram para o intervalo com o placar em 0 a 0 graças à pontaria desregulada. A melhor chance do primeiro tempo com direção certa surgiu em erro na saída de bola, com Fernandinho tentando encobrir John e assustando a torcida do Glorioso.

A dinâmica se manteve para a etapa final e enfim coroou o Athletico. Com mais finalizações do que os anfitriões, o time paranaense achou um gol clássico de centroavante com Mastriani. Os torcedores presentes no Nilton Santos demonstraram impaciência com os erros do Botafogo, principalmente após ficarem em desvantagem no placar.