Vasco perde para o Juventude e se complica ainda mais no Brasileirão

O Juventude venceu o Vasco por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (19), em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Barbosa e Jean Carlos, este de falta, marcaram os gols do jogo no Alfredo Jaconi. O Vasco ainda teve Victor Luis expulso nos minutos finais.
Com a vitória, o Juventude chegou aos 13 pontos e assumiu a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. A equipe ainda pode cair um posto na tabela caso o Internacional vença o Corinthians em jogo que também ocorre nesta noite. O Vasco, por sua vez, pode entrar no Z-4 do Brasileirão. O time carioca segue com sete pontos e é o atual 16° colocado, mas pode ser superado por Corinthians, Fluminense e Vitória ainda nesta rodada.
O Juventude volta a campo no próximo domingo (23), quando visita o Palmeiras, às 18h30 (de Brasília). No sábado (22), o Vasco recebe o São Paulo, às 21h30. Os dois jogos serão válidos pela 11ª rodada do Brasileirão.
O Jogo
O Juventude começou o jogo melhor. Jogando em casa, a equipe gaúcha pressionou e dificultou a saída de bola do Vasco desde os primeiros minutos. Apesar disso, as chances de gol foram escassas. Na melhor delas, Zé Marcos completou cruzamento de Nenê, mas cabeceou para fora.
O Vasco esfriou o jogo depois dos primeiros 15 minutos. A equipe carioca trabalhou a bola no campo defensivo e conteve as demais subidas do Juventude. A melhora vascaína no jogo, no entanto, não significou perigo ao gol defendido por Gabriel Vasconcellos, que praticamente não trabalhou até o intervalo.
O Juventude abriu o placar logo no começo do segundo tempo. Com dificuldades para invadir a área do Vasco, Lucas Barbosa se movimentou, recebeu pelo lado esquerdo, levou para o meio e soltou a pancada. A bola morreu no canto esquerdo do gol defendido por Léo Jardim, que não alcançou.
Atrás no placar, o Vasco tentou pressionar, mas teve um gol anulado e um jogador expulso. A equipe visitante alugou o campo de defesa do Juventude, porém só conseguiu chegar com perigo já aos 44 minutos. Após sobra na entrada da área, Sforza chutou, Gabriel Vasconcellos espalmou, e Léo apareceu livre para completar para o gol. O zagueiro vascaíno, no entanto, estava impedido. Nos acréscimos, Gabriel Taliari saía cara a cara com Léo Jardim quando foi derrubado por Victor Luis, que acabou expulso.
O Juventude matou o jogo praticamente no último lance. Na falta que causou a expulsão de Victor Luis, Jean Carlos cobrou com categoria, viu a bola bater no travessão, voltar na cabeça de Léo Jardim e tomar o rumo do gol.