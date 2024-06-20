Com 3 derrotas em 4 jogos, Álvaro Pacheco é demitido do comando do Vasco

O técnico Álvaro Pacheco foi demitido do Vasco Crédito: Luiz Erbes/Agif

Muitos sorrisos, muito estilo, uma boina ao melhor estilo Thomas Shelby (personagem principal da série Peacky Blinders), mas praticamente nenhum resultado dentro de campo. O técnico português Álvaro Pacheco foi demitido do Vasco no início da noite desta quinta-feira (20).

Pacheco não resistiu a série de resultados ruins. Em quatro jogos, o treinador acumulou três derrotas e um empate. Sendo uma das derrotas uma goleada traumática para o Flamengo por 6 a 1. O técnico, que era visto como uma esperança de fazer o elenco desempenhar um bom futebol, mal teve tempo de se adaptar ao futebol brasileiro.