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Caiu a boina

Com 3 derrotas em 4 jogos, Álvaro Pacheco é demitido do comando do Vasco

Português que era visto como esperança do elenco apresentar um bom futebol não resistiu a série de resultados ruins
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2024 às 19:24

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 19:24

O técnico Álvaro Pacheco foi demitido do Vasco
O técnico Álvaro Pacheco foi demitido do Vasco Crédito: Luiz Erbes/Agif
Muitos sorrisos, muito estilo, uma boina ao melhor estilo Thomas Shelby (personagem principal da série Peacky Blinders), mas praticamente nenhum resultado dentro de campo. O técnico português Álvaro Pacheco foi demitido do Vasco no início da noite desta quinta-feira (20). 
Pacheco não resistiu a série de resultados ruins. Em quatro jogos, o treinador acumulou três derrotas e um empate. Sendo uma das derrotas uma goleada traumática para o Flamengo por 6 a 1. O técnico, que era visto como uma esperança de fazer o elenco desempenhar um bom futebol, mal teve tempo de se adaptar ao futebol brasileiro. 
O clube cruz-maltino agora se volta ao mercado com urgência para buscar um novo treinador. Mas avalia também a possibilidade de retomar o trabalho de Ramon Diaz, que foi demitido do comando antes do início da gestão de Pedrinho à frente da SAF vascaína.

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