Flamengo e Bahia se enfrentam em jogo que vale a liderança do Brasileirão

Flamengo na briga pela liderança do Brasileirão Crédito: Jorge Rodrigues/Agif

Oportunidade. Com a derrapada do Botafogo no jogo contra o Athletico-PR na última quarta-feira (19) , apenas dois pontos separam o Alvinegro, Flamengo e Bahia. Dessa maneira, o duelo entre o Rubro-Negro e o Tricolor Baiano, que acontece nesta quinta-feira (20), às 20h, no Maracanã, ganha um sabor especial. Uma vitória do Flamengo o fará dormir no topo da tabela. Uma vitória do Bahia, porém, pode bagunçar a Zona da Libertadores e deixar os baianos na liderança. Um jogo que promete

O Bahia tem surpreendido no Brasileirão. Atualmente está na terceira posição, empatado com o Fla em número de pontos e só separado dele por conta dos gols pró. O Bahia tem bons índices, atualmente responde por um dos times com melhores assistências do campeonato com Cauly e Everton Ribeiro, ex-Fla. O jogador que ocupa a terceira posição é o Pedro, do Fla. A artilharia do Brasileirão até o presente momento é composta por três jogadores, todos com 4 gols, sendo um deles do Bahia, Everaldo Stum.

O Flamengo chega para essa partida com 4 vitórias e 1 empate nos últimos cinco jogos. Do outro lado, o Bahia vem de uma série de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Vale reforçar o bom momento do Esquadrão no Campeonato Brasileiro, especialmente porque no Campeonato Baiano, o Tricolor sucumbiu frente ao seu rival regional, o Vitória-BA, clube que inclusive está na zona do rebaixamento do Brasileirão.

Everaldo Stum, do Bahia, é um dos que respondem pela artilharia bo Esquadrão Crédito: Divulgação/Bahia EC

Flamengo e Bahia é marcado por histórico de vitórias do rubro-negro