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Quem vai ser líder?

Flamengo e Bahia se enfrentam em jogo que vale a liderança do Brasileirão

Com a derrapada do Botafogo no jogo contra o Athletico-PR na última quarta-feira (19), apenas dois pontos separam o time da General Severiano do Rubro-Negro e do Tricolor Baiano
Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

20 jun 2024 às 12:43

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 12:43

Luiz Araújo marcou os dois gols da vitória do Flamengo sobre o Grêmio
Flamengo na briga pela liderança do Brasileirão Crédito: Jorge Rodrigues/Agif
Oportunidade. Com a derrapada do Botafogo no jogo contra o Athletico-PR na última quarta-feira (19), apenas dois pontos separam o Alvinegro, Flamengo e Bahia. Dessa maneira, o duelo entre o Rubro-Negro e o Tricolor Baiano, que acontece nesta quinta-feira (20), às 20h, no Maracanã, ganha um sabor especial. Uma vitória do Flamengo o fará dormir no topo da tabela. Uma vitória do Bahia, porém, pode bagunçar a Zona da Libertadores e deixar os baianos na liderança. Um jogo que promete
O Bahia tem surpreendido no Brasileirão. Atualmente está na terceira posição, empatado com o Fla em número de pontos e só separado dele por conta dos gols pró. O Bahia tem bons índices, atualmente responde por um dos times com melhores assistências do campeonato com Cauly e Everton Ribeiro, ex-Fla. O jogador que ocupa a terceira posição é o Pedro, do Fla. A artilharia do Brasileirão até o presente momento é composta por três jogadores, todos com 4 gols, sendo um deles do Bahia, Everaldo Stum.
O Flamengo chega para essa partida com 4 vitórias e 1 empate nos últimos cinco jogos. Do outro lado, o Bahia vem de uma série de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Vale reforçar o bom momento do Esquadrão no Campeonato Brasileiro, especialmente porque no Campeonato Baiano, o Tricolor sucumbiu frente ao seu rival regional, o Vitória-BA, clube que inclusive está na zona do rebaixamento do Brasileirão.
Everaldo Stum, do Bahia, é um dos que respondem pela artilharia bo Esquadrão
Everaldo Stum, do Bahia, é um dos que respondem pela artilharia bo Esquadrão Crédito: Divulgação/Bahia EC

Flamengo e Bahia é marcado por histórico de vitórias do rubro-negro

Nas estatísticas, o Fla tem vantagem e venceu 25 confrontos contra o "Baêa". O Tricolor venceu 13 jogos e houve 19 empates. Em jogos em casa, como o de hoje, o Rubro-Negro jogou 20 vezes e venceu em 12 ocasiões. O último jogo entre os times foi em 30/09 do ano passado, com uma vitória flamenguista bem magra, 1 a 0. Importante relembrar que por muito pouco esta partida não aconteceu aqui no Espírito Santo, conforme noticiou A Gazeta. Previa-se que o jogo acontecesse no Dia dos nNmorados, 12/06, no Kleber Andrade, mas como as rodadas foram adiadas, o Maracanã ficou apto para receber a partida.

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