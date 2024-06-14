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Com Neymar na torcida, Flamengo vence o Grêmio e volta à liderança do Brasileirão

Rubro-Negro contou com grande noite de Luiz Araújo para conquistar a vitória em cima do time gaúcho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jun 2024 às 22:13

Publicado em 13 de Junho de 2024 às 22:13

Luiz Araújo marcou os dois gols da vitória do Flamengo sobre o Grêmio
Luiz Araújo marcou os dois gols da vitória do Flamengo sobre o Grêmio Crédito: Jorge Rodrigues/Agif
Em dia inspirado de Luiz Araújo, o Flamengo venceu o Grêmio por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (13), no Maracanã. A partida foi válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 7 saiu do banco para decidir. Ele entrou ainda no primeiro tempo e marcou os dois gols da vitória rubro-negra. Agora, soma sete gols pelo Flamengo.
Com o resultado, o Fla se mantém líder. O Botafogo havia ultrapassado após jogar primeiro na rodada, mas o .Rubro-Negro retoma a posição com um ponto de vantagem. O Grêmio vai para 14º, com seis pontos.
Os dois times voltam a jogar no domingo. O Flamengo visita o Athletico-PR em Curitiba às 16h, enquanto o Grêmio enfrenta o Botafogo no Kleber Andrade, em Cariacica-ES às 18h30.
O Maracanã recebeu vários rostos conhecidos, como Neymar. O jogador esteve no estádio após publicar foto com a camisa de Gabigol nos últimos dias e recebeu a 99 durante o intervalo. Rodinei, Kenedy, Hugo Souza e até Arthur Jorge, técnico do Botafogo, também foram à partida.
O Flamengo precisou lidar com uma série de desfalques. Foram sete no total incluindo os cinco convocados (Arrascaeta, De la Cruz, Varela, Viña e Pulgar) e dois lesionados (Allan e Ayrton Lucas).
O Grêmio também teve problemas. Villasanti e Soteldo (seleções), Gustavo Nunes (suspenso), Diego Costa, Mila, Jhonata Robert e André Henrique (lesionados) ficaram fora. 

O Jogo

O Flamengo começou o jogo mais perdido e o Grêmio perigoso. Todas as chances mais perigosas da primeira metade da etapa inicial foram dos gaúchos, que pecavam na pontaria. Tite ainda perdeu dois jogadores lesionados. Everton Cebolinha aos 24 minutos com dores na perna direita e depois Igor Jesus, aos 27, após torcer o pé esquerdo. Os dois vão ser reavaliados. Bruno Henrique e Luiz Araújo entraram nas vagas.
Depois de ter melhores chances, o Grêmio viu o Fla melhorar, ser mais perigoso e abrir o placar. Após as alterações, Luiz Araújo acertou um chutaço para abrir o placar em um primeiro tempo bastante travado. Os goleiros trabalharam pouco diante de tantos desfalques dos dois lados.
Luiz Araújo mudou totalmente o jogo. Depois de abrir o placar, ele ainda fez mais um para o Flamengo, que voltou bem melhor no segundo tempo. Com várias boas oportunidades, foi o camisa 7 quem conseguiu ser eficiente de fato. Lorran, bem na partida, participava de todos os bons lances criados.
O Grêmio tentava as cartadas finais enquanto o Fla esfriava o jogo. Os dois times até tiveram chegadas interessantes, mas sem grande eficiência. Tite e Renato, em estratégias opostas, mudaram as equipes. Os gaúchos finalmente chegaram ao gol com Edenílson no último lance, mas o Fla garantiu a vitória.

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