Brasil x Peru: onde assistir ao duelo das Eliminatórias da Copa de 2026

Jogo é válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, acontece em Brasília nesta terça-feira 21:45h (de Brasília)

Motivado pela vitória sobre o Chile, na última rodada, Brasil tenta consolidar o momento de recuperação e apresentar melhor futebol diante do Peru, em duelo nesta terça-feira, às 21h45, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O duelo é válido pela décima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Seleção brasileira está na quarta colocação, com 13 pontos, seis a menos do que a líder Argentina. Já o Peru, tenta consolidar uma reação nas Eliminatórias, após vencer o Uruguai por 1 a 0 na última sexta-feira. Penúltima colocada, a seleção tem seis pontos e apenas três gols marcados na competição.