Botafogo bate recorde, mas Calleri muda jogo e comanda empate do São Paulo

São Paulo e Botafogo empataram por 2 a 2 nesta quarta-feira (24), no Morumbis, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Morumbis recebeu um ótimo jogo no encerramento do primeiro turno do Brasileirão. Em 10 minutos, a partida já estava 1 x 1, com gols de pênalti de Lucas Moura e Tiquinho Soares. Cuiabano virou para os cariocas, e Ferreirinha deixou tudo igual no segundo tempo.
A partida mudou na etapa final quando Calleri entrou. O centroavante, poupado por dores musculares, pisou no campo aos 12 minutos e já aos 14 participou do empate. Ele criou as principais chances do Tricolor ao lado de Lucas Moura no domínio dos mandantes na parte final do jogo.
O Botafogo quebrou um recorde: é o primeiro time na história dos pontos corridos a marcar pelo menos um gol nos 19 jogos do primeiro turno.
O empate mantém o Fogão na liderança, com 40 pontos, mas segue pressionado na ponta por Palmeiras e Flamengo. O São Paulo agora é o sexto, com 32, e aguarda os demais resultados da rodada.
O São Paulo voltará a campo para enfrentar o Fortaleza, sábado, no Castelão. No mesmo dia, o Botafogo receberá o Cruzeiro no Nilton Santos.
O jogo
A partida foi jogada em alta temperatura durante a etapa inicial inteira. O placar já estava 1 a 1 com 10 minutos.
O primeiro pênalti foi para o São Paulo, de Bastos em Ferreirinha. Lucas superou John e deixou o Tricolor na frente logo aos 5 minutos.
O Botafogo não baixou a guarda e empatou também numa penalidade máxima, com 10 minutos de jogo. Welington tocou com o braço na área, e Tiquinho converteu com categoria a cobrança.
Muito bem organizado, o time carioca virou aos 21, quando Tiquinho passou para Cuiano. O lateral-esquerdo superou Alan Franco com facilidade e bateu cruzado para vencer Rafael e virar a partida.
Em desvantagem, o São Paulo se lançou ao ataque, mas criou pouco e deixou espaços para o contra-ataque botafoguense. Na melhor chance, os visitantes ficaram no dois contra um, mas Savarino passou mal para Luiz Henrique.
Efeito Calleri
O jogo estava morno no segundo tempo até Zubeldía chamar Calleri. O centroavante, preservado por conta de dores musculares, entrou aos 12 minutos e mudou o cenário.
Dois minutos depois da entrada no lugar de André Silva, Calleri clareou o lance para Lucas arrancar e deixar Ferreirinha sozinho para tocar na saída de John. 2 a 2.
O São Paulo seguiu em cima do Botafogo, que perdeu o controle da partida. Aos 24 minutos, Ferreirinha perdeu chance incrível na pequena área para virar. Logo na sequência, Luciano também perdeu boa oportunidade.
O jogo continuou aberto nos minutos finais, mas com menos ocasiões. No fim das contas, um bem jogado 2 a 2 no Morumbis.
Lances importantes
São Paulo abre o placar. Ferreirinha sofreu pênalti cometido por Bastos e Lucas Moura converteu no canto esquerdo de John, que acertou o lado e não achou a bola.
O empate. Aos 10 minutos, Welington tocou com o braço na bola após cabeceio de Tiquinho. O próprio Tiquinho bateu o pênalti no canto esquerdo. Rafael foi para o direito e nem saiu na foto.
A virada. Aos 21 minutos, Tiquinho Soares acionou Cuiabano que passou fácil por Alan Franco e bateu bonito, cruzado, para superar Rafael.
Novo empate. Aos 14 minutos do segundo tempo, Lucas fez grande jogada e deixou Ferreirinha cara a cara com John para deixar tudo igual.