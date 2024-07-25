Dupla sai do banco, tira Flamengo do sufoco e garante triunfo sobre Vitória

O Flamengo bateu o Vitória por 2 a 1, nesta quarta-feira (24), no Barradão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Arrascaeta marcou no primeiro tempo, e Everaldo empatou para o Vitória. Carlinhos deixou os cariocas na frente com assistência de Gabigol, ambos saindo do banco no segundo tempo.

Carlinhos marcou o gol da vitória do Flamengo Crédito: Gilvan de Souza / CRF

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 37 pontos, ocupando o terceiro lugar. O time rubro-negro tem três pontos de desvantagem para o Botafogo, mas também uma partida a menos.

O Vitória é o 17º, primeiro na zona de rebaixamento, com 15. A tabela ainda poderá sofrer alterações até o fim da rodada.

O próximo compromisso dos cariocas é contra o Atlético-GO, no domingo (28). O Leão da Barra joga contra o Palmeiras no sábado (27).

O jogo

Início morno para o espectador. As equipes rubro-negras demoraram para criar grandes lances na primeira etapa. O Vitória, que é a equipe que mais tomou gols no campeonato, armou uma defesa bem fechada e dificultou a vida dos flamenguistas. Os donos da casa foram bem nos desarmes, mas tiveram dificuldade para chegar ao gol de Rossi quando recuperavam a posse de bola.

Flamengo aproveita espaço. O Vitória se soltou mais a partir de meia hora de jogo. Após duas finalizações dos mandantes, o espaço abriu no meio de campo e Arrascaeta ficou livre para jogar. Na primeira oportunidade que chegou na área com bola, o uruguaio abriu o marcador.

Substituições fazem efeito. O Fla até colocou a bola na rede de novo com Fabricio Bruno, mas o lance foi anulado por dois toques de Arrascaeta na cobrança de escanteio. Repetindo a fórmula do primeiro tempo, o Vitória voltou jogando fechado e tentou surpreender em contra-ataque. A estratégia do Vitória funcionou com dois jogadores que vieram do banco: Zé Hugo armou e deu assistência para Everaldo empatar. Após sofrer o empate, Tite colocou Gabigol e Carlinhos em jogo, que resolveram deixando o Flamengo na frente do placar de novo.

LANCES DE DESTAQUE

Escanteio com perigo. Aos 33 do primeiro tempo, Osvaldo cruzou fechado na primeira trave. A bola chegou em Lepo, que tentou o desvio para o gol e Rossi bloqueou. Willian Oliveira tentou pegar um rebote, mas a bola já estava na mão do goleiro.

0x1. Aos 38 minutos, Gerson achou passe para Arrascaeta que apareceu livre na esquerda. O uruguaio entrou na área, cortou para o meio e finalizou pro gol. A bola desviou em Wagner Leonardo e entrou.

Não valeu. Aos 7 minutos do segundo tempo, Arrascaeta escorregou na cobrança de escanteio e tocou duas vezes na bola. A jogada continuou e terminou em gol de Fabricio Bruno, sendo anulada pelo VAR pela infração do camisa 10 no início do lance.

Pra fora! O Vitória teve boa chance de empatar aos 21 minutos. Após cruzamento rasteiro de Lucas Esteves, a bola chegou nos pés de Willian Oliveira, que finalizou de primeira. A bola subiu muito e saiu por cima do gol.

Defendeu! Aos 28 minutos, Arrascaeta cruzou na segunda trave e Viña cabeceou com muito perigo. Lucas Arcanjo fez boa defesa e saiu jogando.

1x1. Aos 29 minutos, o Leão da Barra avançou em contra-ataque pela direita com Zé Hugo, que cruzou na área. Everaldo só precisou ajeitar e bater rasteiro à direita de Rossi.