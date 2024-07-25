Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Dupla sai do banco, tira Flamengo do sufoco e garante triunfo sobre Vitória
Brasileirão

Dupla sai do banco, tira Flamengo do sufoco e garante triunfo sobre Vitória

Arrascaeta marcou no primeiro tempo, e Everaldo empatou para o Vitória. Carlinhos deixou os cariocas na frente com assistência de Gabigol
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jul 2024 às 05:27

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 05:27

O Flamengo bateu o Vitória por 2 a 1, nesta quarta-feira (24), no Barradão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Arrascaeta marcou no primeiro tempo, e Everaldo empatou para o Vitória. Carlinhos deixou os cariocas na frente com assistência de Gabigol, ambos saindo do banco no segundo tempo.
Carlinhos marcou o gol da vitória do Flamengo
Carlinhos marcou o gol da vitória do Flamengo Crédito: Gilvan de Souza / CRF
Com o resultado, o Flamengo chegou aos 37 pontos, ocupando o terceiro lugar. O time rubro-negro tem três pontos de desvantagem para o Botafogo, mas também uma partida a menos.

Veja Também

Fluminense vence Palmeiras com show da torcida no Maracanã

O Vitória é o 17º, primeiro na zona de rebaixamento, com 15. A tabela ainda poderá sofrer alterações até o fim da rodada.
O próximo compromisso dos cariocas é contra o Atlético-GO, no domingo (28). O Leão da Barra joga contra o Palmeiras no sábado (27).

O jogo

Início morno para o espectador. As equipes rubro-negras demoraram para criar grandes lances na primeira etapa. O Vitória, que é a equipe que mais tomou gols no campeonato, armou uma defesa bem fechada e dificultou a vida dos flamenguistas. Os donos da casa foram bem nos desarmes, mas tiveram dificuldade para chegar ao gol de Rossi quando recuperavam a posse de bola.
Flamengo aproveita espaço. O Vitória se soltou mais a partir de meia hora de jogo. Após duas finalizações dos mandantes, o espaço abriu no meio de campo e Arrascaeta ficou livre para jogar. Na primeira oportunidade que chegou na área com bola, o uruguaio abriu o marcador.
Substituições fazem efeito. O Fla até colocou a bola na rede de novo com Fabricio Bruno, mas o lance foi anulado por dois toques de Arrascaeta na cobrança de escanteio. Repetindo a fórmula do primeiro tempo, o Vitória voltou jogando fechado e tentou surpreender em contra-ataque. A estratégia do Vitória funcionou com dois jogadores que vieram do banco: Zé Hugo armou e deu assistência para Everaldo empatar. Após sofrer o empate, Tite colocou Gabigol e Carlinhos em jogo, que resolveram deixando o Flamengo na frente do placar de novo.
LANCES DE DESTAQUE
Escanteio com perigo. Aos 33 do primeiro tempo, Osvaldo cruzou fechado na primeira trave. A bola chegou em Lepo, que tentou o desvio para o gol e Rossi bloqueou. Willian Oliveira tentou pegar um rebote, mas a bola já estava na mão do goleiro.
0x1. Aos 38 minutos, Gerson achou passe para Arrascaeta que apareceu livre na esquerda. O uruguaio entrou na área, cortou para o meio e finalizou pro gol. A bola desviou em Wagner Leonardo e entrou.
Não valeu. Aos 7 minutos do segundo tempo, Arrascaeta escorregou na cobrança de escanteio e tocou duas vezes na bola. A jogada continuou e terminou em gol de Fabricio Bruno, sendo anulada pelo VAR pela infração do camisa 10 no início do lance.
Pra fora! O Vitória teve boa chance de empatar aos 21 minutos. Após cruzamento rasteiro de Lucas Esteves, a bola chegou nos pés de Willian Oliveira, que finalizou de primeira. A bola subiu muito e saiu por cima do gol.
Defendeu! Aos 28 minutos, Arrascaeta cruzou na segunda trave e Viña cabeceou com muito perigo. Lucas Arcanjo fez boa defesa e saiu jogando.
1x1. Aos 29 minutos, o Leão da Barra avançou em contra-ataque pela direita com Zé Hugo, que cruzou na área. Everaldo só precisou ajeitar e bater rasteiro à direita de Rossi.
1x2. Aos 44 minutos, Gabigol deu passe para Carlinhos, que dominou a bola e finalizou no canto do goleiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados