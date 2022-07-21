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Reclamação

Atlético-MG envia oficio para CBF pedindo veto à Raphael Claus

Clube mineiro entende que árbitro errou ao não assinalar pênalti em Ademir no jogo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2022 às 14:59

Publicado em 21 de Julho de 2022 às 14:59

Rapahel Claus é um dos representantes do Brasil no quadro de árbitros da FIFA
Rapahel Claus é um dos representantes do Brasil no quadro de árbitros da FIFA Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Atlético Mineiro foi à CBF para pedir que o árbitro Raphael Claus não apitasse mais os jogos do clube em 2022. A informação foi trazida pelo portal ‘GOAL’. A revolta atleticana começou no jogo contra o Botafogo, no dia 17 de Julho, quando no final da partida o atacante Ademir teria sofrido uma falta dentro da área. Logo após a falta, a bola sobra para Keno e o atacante marca o gol. Na ocasião, Raphael foi para o VAR verificar o lance e apontou impedimento de Keno, e concluiu que não houve falta em Ademir.
O clube ficou na bronca com a arbitragem, dizendo que ‘brigaram’ com a imagem. O oficio foi enviado à comissão de arbitragem da entidade, presidida por Wilson Luiz Seneme, e ainda aguardam resposta. Outras reclamações dos mineiros são as atuações da arbitragem no jogo contra o São Paulo, quando Anderson Daronco teria ameaçado o atacante Hulk, e Flamengo, no lance em que gerou dúvida sobre a bola ter entrado completamente.
Na manhã da última quarta-feira (20), o presidente do Atlético Mineiro fez um pronunciamento na sede do clube, demonstrando insatisfação contra a arbitragem da CBF.
"Quero reforçar que somos pessoas do diálogo, da conciliação e da paz. Só estamos fazendo esta coletiva porque não somos ouvidos pela Comissão de Arbitragem da CBF, a despeito das inúmeras tentativas que fizemos. É lamentável a forma como o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF (Wilson Luiz Seneme) tem conduzido sua atuação no órgão. É incompreensível a falta de diálogo com boa parte dos clubes e federações, inclusive com o Galo. A reclamação é geral. No nosso entendimento, o senhor Wilson Seneme está no lugar errado, a sua postura não condiz com o cargo que ocupa", disparou.

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