Atlético-MG envia oficio para CBF pedindo veto à Raphael Claus

Rapahel Claus é um dos representantes do Brasil no quadro de árbitros da FIFA Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Atlético Mineiro foi à CBF para pedir que o árbitro Raphael Claus não apitasse mais os jogos do clube em 2022. A informação foi trazida pelo portal ‘GOAL’. A revolta atleticana começou no jogo contra o Botafogo, no dia 17 de Julho, quando no final da partida o atacante Ademir teria sofrido uma falta dentro da área. Logo após a falta, a bola sobra para Keno e o atacante marca o gol. Na ocasião, Raphael foi para o VAR verificar o lance e apontou impedimento de Keno, e concluiu que não houve falta em Ademir.

O clube ficou na bronca com a arbitragem, dizendo que ‘brigaram’ com a imagem. O oficio foi enviado à comissão de arbitragem da entidade, presidida por Wilson Luiz Seneme, e ainda aguardam resposta. Outras reclamações dos mineiros são as atuações da arbitragem no jogo contra o São Paulo, quando Anderson Daronco teria ameaçado o atacante Hulk, e Flamengo, no lance em que gerou dúvida sobre a bola ter entrado completamente.

Na manhã da última quarta-feira (20), o presidente do Atlético Mineiro fez um pronunciamento na sede do clube, demonstrando insatisfação contra a arbitragem da CBF.