Botafogo perde para o Santos e amarga quarta derrota seguida no Brasileiro

O Santos sofreu, mas venceu o Botafogo por 2 a 0 nesta quarta-feira (20), na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O novo técnico Lisca viu os gols de Léo Baptistão e Marcos Leonardo, um em cada tempo, de um dos camarotes do estádio.
O Peixe, ainda dirigido pelo auxiliar Marcelo Fernandes, apresentou problemas defensivos e cedeu muito espaço ao Botafogo, que não aproveitou e levou o segundo gol aos 31 minutos do segundo tempo. A partir do seu primeiro treinamento amanhã (21), no CT Rei Pelé, Lisca precisará encontrar equilíbrio para esse time.
Já o técnico Luís Castro amarga a quarta derrota consecutiva no Botafogo. Os cariocas foram melhores, mas não espantaram a crise. O principal "vilão" foi Eduardo Bauermann. O zagueiro santista esteve impecável e fez cortes providenciais. Marcos Leonardo, no seu 100º pelo Santos, colocou a pá de cal. O goleiro João Paulo, como de costume, fez defesas importantes quando acionado.
Com a vitória, o Santos sobe para o nono lugar, com 25 pontos, enquanto o Botafogo agora é o 13º, com 21. No fechamento do turno, o Peixe visitará o Fortaleza, no domingo. O Fogão receberá o Athletico, no sábado.
Até a partida de domingo, o Santos deve anunciar reforços. Lisca será apresentado oficialmente como novo técnico nesta quinta, às 14h, na Vila Belmiro.