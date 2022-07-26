Após deixar prisão, zagueiro Renan diz sofrer ameaças e se muda de Bragança

Renan, que tem contrato com o Palmeiras e está emprestado ao Red Bull Bragantino, afirma que sua família sofreu ameaças na frente do condomínio onde ele morava. As ameaças teriam acontecido enquanto o atleta estava preso - ele passou um dia na prisão e foi liberado no sábado (23) sob o compromisso de pagar fiança de R$ 240 mil e de entregar à polícia o seu passaporte. Por causa das ameaças, os advogados de Renan pediram ao foro da cidade a mudança de endereço do jogador, que foi indiciado por homicídio culposo.
"[Renan] tomou conhecimento, por familiares, de que nessas últimas 24 horas já recebeu ameaças na porta da sua residência, tendo motivos concretos para temer por sua integridade física e de sua família", escreveram os advogados do jogador na petição. "Inclusive, circulam nas redes sociais comentários ameaçadores e vídeos contendo agressividade contra [ele]."
O caso ganhou repercussão principalmente pela morte da vítima, o encarregado Eliezer Pena, que ia de moto ao trabalho quando foi atingido pelo Honda Civic do zagueiro, por volta das 6h30 da manhã. Eliezer era palmeirense e deixou mulher e duas filhas.
A polícia encontrou uma garrafa de bebida alcoólica perto do carro do zagueiro, que será periciada. Por orientação de sua defesa, Renan se recusou a fazer o teste do bafômetro duas vezes, e um exame clínico feito quatro horas depois do acidente, atestou que ele não estava embriagado.
Na tarde de ontem, o caso foi remetido ao Ministério Público de Bragança, que vai analisar a investigação feita pela polícia para decidir por qual crime Renan será denunciado. Se o MP considerar que ele cometeu homicídio culposo, a pena pode variar entre cinco e oito anos de prisão, já que ele não estava habilitado para dirigir. Mas se a promotoria considerar que ele cometeu homicídio doloso, quando há intenção de matar ou quando se assume o risco de matar, a pena pode chegar a 20 anos.
O Palmeiras e o Bragantino já se movimentam para romper o vínculo com o jogador, que é campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira e campeão da Libertadores com o clube alviverde.