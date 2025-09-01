Após 100 dias de dúvidas e especulações, Rodrygo fica no Real Madrid

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 18:57
Fim do "caso Rodrygo". O brasileiro, que foi um dos principais nomes do mercado de transferências no verão europeu, continuará no Real Madrid. A novela durou mais de três meses, desde o fim da temporada passada, atravessando o Mundial de Clubes e chegando à reta final da janela de transferências.
O clube espanhol afirma que não recebeu qualquer proposta. "É o fim de uma história que nunca existiu", disse uma fonte do clube ao UOL. Pessoas ligadas a Rodrygo afirmam que houve, sim, propostas, mas que nenhuma delas foi capaz de levar a uma transferência para outra equipe. Quem está em contato direto com o jogador afirma que ele continua motivado para fazer história no clube merengue.
Ainda segundo pessoas ligadas ao jogador, pelo menos dez clubes perguntaram pela situação do atacante incluindo equipes da Inglaterra, Arábia Saudita e até o arquirrival Barcelona. O quebra-cabeças do mercado acabou não soprando a favor de uma saída. Enquanto o brasileiro vivia uma situação de impasse, outras peças foram se encaixando.
O Bayern de Munique investiu em Luis Díaz; o Liverpool foi pra cima de Florian Wirtz, Hugo Eketike e Alexander Isak; o Barcelona fechou o empréstimo de Marcus Rashford; o Manchester City decidiu manter Savinho e Jeremy Doku. A situação de Rodrygo no clube da capital espanhola é complexa: com a chegada de Xabi Alonso, ele perdeu a condição de titular no ataque. Franco Mastantuono e Brahim Díaz ganharam um espaço que antes era do brasileiro.
O surgimento de Gonzalo García no Mundial de Clubes também restringe as possibilidades do camisa 11 atuar como atacante centralizado. Nos últimos meses, Rodrygo disse a pessoas próximas que pretendia atuar pela ponta esquerda, sua posição de origem, mas que tem Vini Jr. como titular indiscutível. Desde a reta final da temporada passada, o brasileiro tem tido problemas para encontrar espaço.
No Mundial de Clubes, ele só foi titular contra o Al-Hilal, na estreia. Depois, jogou apenas 28 minutos, ficando fora dos duelos contra o PSG, o Pachuca e a Juventus. O último gol de Rodrygo em uma partida oficial pelo clube aconteceu em 4 de março: ele marcou na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid, pelas oitavas de final da Champions League.
