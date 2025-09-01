Home
Após 100 dias de dúvidas e especulações, Rodrygo fica no Real Madrid

Fim do "caso Rodrygo". O brasileiro, que foi um dos principais nomes do mercado de transferências no verão europeu, continuará no Real Madrid.

EDER TRASKINI, LUCAS MUSETTI PERAZOLLI E THIAGO ARANTES

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 18:57

Rodrygo sentiu depois de um pique aos 37 minutos do segundo tempo, quando o Real Madrid havia virado o jogo para 3 a 2.
Rodrygo jogando pelo Real Madrid Crédito: Instagram/Rodrygo Goes

Fim do "caso Rodrygo". O brasileiro, que foi um dos principais nomes do mercado de transferências no verão europeu, continuará no Real Madrid. A novela durou mais de três meses, desde o fim da temporada passada, atravessando o Mundial de Clubes e chegando à reta final da janela de transferências.

O clube espanhol afirma que não recebeu qualquer proposta. "É o fim de uma história que nunca existiu", disse uma fonte do clube ao UOL. Pessoas ligadas a Rodrygo afirmam que houve, sim, propostas, mas que nenhuma delas foi capaz de levar a uma transferência para outra equipe. Quem está em contato direto com o jogador afirma que ele continua motivado para fazer história no clube merengue.

Ainda segundo pessoas ligadas ao jogador, pelo menos dez clubes perguntaram pela situação do atacante incluindo equipes da Inglaterra, Arábia Saudita e até o arquirrival Barcelona. O quebra-cabeças do mercado acabou não soprando a favor de uma saída. Enquanto o brasileiro vivia uma situação de impasse, outras peças foram se encaixando.

O Bayern de Munique investiu em Luis Díaz; o Liverpool foi pra cima de Florian Wirtz, Hugo Eketike e Alexander Isak; o Barcelona fechou o empréstimo de Marcus Rashford; o Manchester City decidiu manter Savinho e Jeremy Doku. A situação de Rodrygo no clube da capital espanhola é complexa: com a chegada de Xabi Alonso, ele perdeu a condição de titular no ataque. Franco Mastantuono e Brahim Díaz ganharam um espaço que antes era do brasileiro.

O surgimento de Gonzalo García no Mundial de Clubes também restringe as possibilidades do camisa 11 atuar como atacante centralizado. Nos últimos meses, Rodrygo disse a pessoas próximas que pretendia atuar pela ponta esquerda, sua posição de origem, mas que tem Vini Jr. como titular indiscutível. Desde a reta final da temporada passada, o brasileiro tem tido problemas para encontrar espaço.

No Mundial de Clubes, ele só foi titular contra o Al-Hilal, na estreia. Depois, jogou apenas 28 minutos, ficando fora dos duelos contra o PSG, o Pachuca e a Juventus. O último gol de Rodrygo em uma partida oficial pelo clube aconteceu em 4 de março: ele marcou na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid, pelas oitavas de final da Champions League.

