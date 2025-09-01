Brilhou

Zagueiro capixaba vira goleiro, faz “milagres” e garante vitória em Portugal

Jarleysom assume posição após expulsões dos dois arqueiros do Portimonense, em jogo da segunda divisão do Campeonato Português. Assista aos lances do capixaba!

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 16:13

O zagueiro capixaba Jarleysom foi o herói da vitória do Portimonense, por 2 a 1, sobre o Benfica B, pela segunda rodada da segunda divisão do Campeonato Português 2025. No jogo deste sábado, o ex-defensor da base de Atlético-MG e Palmeiras precisou ir para o gol, após a expulsão de dois goleiros. O jovem fez grandes defesas e garantiu o triunfo da sua equipe (assista aos lances abaixo).

Dois goleiros expulsos, no primeiro tempo

Logo com quatro minutos de bola rolando, o Portimonense abriu o placar, com um gol do atacante brasileiro Ruan. No fim da etapa inicial, a primeira baixa: o goleiro francês Cibois recebeu o cartão vermelho direto, após sair da área para cometer uma falta sobre Ivan Lima.

O técnico Tiago Fernandes teve que fazer a substituição na meta do Portimonense, sacando o lateral-esquerdo João Reis e promovendo a entrada do goleiro Douglas Friedrich, aquele mesmo ex-Bahia e Avaí. Com dois minutos em campo, Friedrich saiu da área para dar um soco na bola e também foi expulso pelo árbitro.

Jarleysom assume o gol e garante a vitória

Sem mais goleiros no banco de reservas, o treinador deslocou o meia Heitor para a meta do Portimonense. No intervalo, o time da cidade de Portimão voltou com apenas nove jogadores em campo e modificado: o capixaba Jarleysom foi o escolhido para vestir a camisa 36, de Friedrich.

Jarleysom, zagueiro do Portimonense, foi para o gol e vestiu a camisa do goleiro Douglas Friedrich Crédito: Portimonense Futebol SAD

Em menos de 10 minutos, o ex-palmeirense já havia feito duas grandes defesas para a sua equipe. Porém, aos 25, Jarleysom não conseguiu evitar o empate de Benfica, com Rodrigo Rêgo. Nem deu tempo sentir o gol e o atacante bissau-guineense Tamble colocou o Portiminense novamente em vantagem.

Com dois jogadores a menos, a pressão do Benfica B era grande e Jarleysom dava conta do recado. Aos 29 minutos, o capixaba fez duas defesas no mesmo lance. Perto do fim, o árbitro chegou a marcar um pênalti contra o Portimonense, mas após a análise do VAR, a penalidade foi anulada. Nos acréscimos, o capixaba faz outras duas intervenções e saiu de campo com o troféu de "melhor jogador da partida".

- É uma sensação inexplicável. Tudo o que aconteceu hoje vai ficar marcado na história. A escolha de ir para o gol foi em decisão com a equipe. Senti que podia ajudar desta forma e graças a Deus deu tudo certo - declarou o zagueiro capixaba, após o jogo.

Quem é o zagueiro Jarleysom?

Nascido em Serra, município da região metropolitana de Vitória, o zagueiro Jarleysom, de 21 anos, assinou contrato com o Portimonense até 2028. O acerto entre as partes engloba uma cláusula de rescisão de R$ 40 milhões.

Prospectado na Factory Players, com 13 anos, Jarleysom chegou à base do Aster, onde estreou no profissional, com apenas 17 anos. Após uma passagem pelo Atlético-MG, o zagueiro deixou o país. Em Portugal, se destacou em duas temporadas consecutivas por Beira-Mar e Torreense, respectivamente, no qual foi eleito o zagueiro destaque da Liga Revelação (torneio Sub-23), ao atuar em todas as 24 partidas. O desempenho chamou atenção do Palmeiras, clube que pouco jogou, em passagem por empréstimo.

Como quase todo jovem que encara o desafio de se tornar um jogador profissional, Jarleysom sonha em vestir a camisa da Seleção Brasileira e atuar em um clube gigante da Europa. O capixaba conta que, quando era mais novo, teve uma experiência de jogar como goleiro.

- Meu sonho é jogar em uma grande equipe na Europa, jogar na Seleção Brasileira, poder proporcionar condições melhores a minha família. Já tive uma experiência de atuar no gol, quando eu jogava em uma escolinha de futebol no Espírito Santo. Na ocasião, o nosso goleiro estava com a mão machucada aí eu joguei como goleiro. Empatamos em 1 a 1 no tempo normal, fomos para os pênaltis, agarrei um, mas no fim perdemos - lembrou o capixaba.

Portimonense contrata capixaba com multa estipulada em R$ 40 milhões Crédito: Reprodução/Portimonense

