Home
>
Futebol
>
Zagueiro capixaba vira goleiro, faz “milagres” e garante vitória em Portugal

Zagueiro capixaba vira goleiro, faz “milagres” e garante vitória em Portugal

Jarleysom assume posição após expulsões dos dois arqueiros do Portimonense, em jogo da segunda divisão do Campeonato Português. Assista aos lances do capixaba!

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 16:13

O zagueiro capixaba Jarleysom foi o herói da vitória do Portimonense, por 2 a 1, sobre o Benfica B, pela segunda rodada da segunda divisão do Campeonato Português 2025. No jogo deste sábado, o ex-defensor da base de Atlético-MG e Palmeiras precisou ir para o gol, após a expulsão de dois goleiros. O jovem fez grandes defesas e garantiu o triunfo da sua equipe (assista aos lances abaixo).

Recomendado para você

Em pronunciamento feito em suas redes sociais, o zagueiro David Luiz ex-Flamengo se defendeu das acusações

David Luiz nega ameaças e encontro com mulher que fez BO contra o jogador

Jarleysom assume posição após expulsões dos dois arqueiros do Portimonense, em jogo da segunda divisão do Campeonato Português. Assista aos lances do capixaba!

Zagueiro capixaba vira goleiro, faz “milagres” e garante vitória em Portugal

Lucas Loss, de 18 anos, desembarcou na Europa neste domingo (31) para se apresentar no Midtjylland, da Dinamarca

Zagueiro capixaba deixa São Paulo e vai para time que disputa a Liga Europa

Jarleysom assume posição após expulsões dos dois arqueiros do Portimonense, em jogo da segunda divisão do Campeonato Português.

Dois goleiros expulsos, no primeiro tempo

Logo com quatro minutos de bola rolando, o Portimonense abriu o placar, com um gol do atacante brasileiro Ruan. No fim da etapa inicial, a primeira baixa: o goleiro francês Cibois recebeu o cartão vermelho direto, após sair da área para cometer uma falta sobre Ivan Lima.

O técnico Tiago Fernandes teve que fazer a substituição na meta do Portimonense, sacando o lateral-esquerdo João Reis e promovendo a entrada do goleiro Douglas Friedrich, aquele mesmo ex-Bahia e Avaí. Com dois minutos em campo, Friedrich saiu da área para dar um soco na bola e também foi expulso pelo árbitro.

Jarleysom assume o gol e garante a vitória

Sem mais goleiros no banco de reservas, o treinador deslocou o meia Heitor para a meta do Portimonense. No intervalo, o time da cidade de Portimão voltou com apenas nove jogadores em campo e modificado: o capixaba Jarleysom foi o escolhido para vestir a camisa 36, de Friedrich.

Jarleysom, zagueiro do Portimonense, foi para o gol e vestiu a camisa do goleiro Douglas Friedrich Crédito: Portimonense Futebol SAD

Em menos de 10 minutos, o ex-palmeirense já havia feito duas grandes defesas para a sua equipe. Porém, aos 25, Jarleysom não conseguiu evitar o empate de Benfica, com Rodrigo Rêgo. Nem deu tempo sentir o gol e o atacante bissau-guineense Tamble colocou o Portiminense novamente em vantagem.

Com dois jogadores a menos, a pressão do Benfica B era grande e Jarleysom dava conta do recado. Aos 29 minutos, o capixaba fez duas defesas no mesmo lance. Perto do fim, o árbitro chegou a marcar um pênalti contra o Portimonense, mas após a análise do VAR, a penalidade foi anulada. Nos acréscimos, o capixaba faz outras duas intervenções e saiu de campo com o troféu de "melhor jogador da partida".

- É uma sensação inexplicável. Tudo o que aconteceu hoje vai ficar marcado na história. A escolha de ir para o gol foi em decisão com a equipe. Senti que podia ajudar desta forma e graças a Deus deu tudo certo - declarou o zagueiro capixaba, após o jogo.

Quem é o zagueiro Jarleysom?

Nascido em Serra, município da região metropolitana de Vitória, o zagueiro Jarleysom, de 21 anos, assinou contrato com o Portimonense até 2028. O acerto entre as partes engloba uma cláusula de rescisão de R$ 40 milhões.

Prospectado na Factory Players, com 13 anos, Jarleysom chegou à base do Aster, onde estreou no profissional, com apenas 17 anos. Após uma passagem pelo Atlético-MG, o zagueiro deixou o país. Em Portugal, se destacou em duas temporadas consecutivas por Beira-Mar e Torreense, respectivamente, no qual foi eleito o zagueiro destaque da Liga Revelação (torneio Sub-23), ao atuar em todas as 24 partidas. O desempenho chamou atenção do Palmeiras, clube que pouco jogou, em passagem por empréstimo.

Como quase todo jovem que encara o desafio de se tornar um jogador profissional, Jarleysom sonha em vestir a camisa da Seleção Brasileira e atuar em um clube gigante da Europa. O capixaba conta que, quando era mais novo, teve uma experiência de jogar como goleiro.

- Meu sonho é jogar em uma grande equipe na Europa, jogar na Seleção Brasileira, poder proporcionar condições melhores a minha família. Já tive uma experiência de atuar no gol, quando eu jogava em uma escolinha de futebol no Espírito Santo. Na ocasião, o nosso goleiro estava com a mão machucada aí eu joguei como goleiro. Empatamos em 1 a 1 no tempo normal, fomos para os pênaltis, agarrei um, mas no fim perdemos - lembrou o capixaba.

Portimonense contrata capixaba com multa estipulada em R$ 40 milhões Crédito: Reprodução/Portimonense

Leia mais

Imagem - Zona Mista #40: Flamengo tropeça, Vasco vence o Sport e Brasil campeão de basquete

Zona Mista #40: Flamengo tropeça, Vasco vence o Sport e Brasil campeão de basquete

Imagem - De La Cruz recomeça no Flamengo em jogo com mais minutos após saída de desafeto

De La Cruz recomeça no Flamengo em jogo com mais minutos após saída de desafeto

Imagem - Zagueiro capixaba deixa São Paulo e vai para time que disputa a Liga Europa

Zagueiro capixaba deixa São Paulo e vai para time que disputa a Liga Europa

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais