Mercado

Vasco anuncia a contratação do zagueiro colombiano Carlos Cuesta

Defensor chega com expectativa de ser titular e assina empréstimo até o final de 2026

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 18:49

Carlos Cuesta, reforço do Vasco da Gama Crédito: Divulgação/Vasco da Gama

O Vasco da Gama acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2025: o zagueiro Carlos Cuesta, de 26 anos. Ele desembarcou no Rio de Janeiro na noite do último domingo (31) e assinou contrato com o Cruz-maltino até o fim de 2026. O jogador chega por empréstimo, com opção de compra junto ao Galatasaray, da Turquia.

Natural de Quibdó, Carlos Cuesta iniciou a carreira no Atletico Nacional, da Colômbia, onde teve destaque logo que chegou ao time profissional. Ainda jovem, foi vendido ao Genk, da Bélgica. O bom desempenho o levou a ser convocado para a Seleção Colombiana, além de uma transferência para o time europeu.

"Estou bem, estou feliz de vir para o Rio e estar aqui para conquistar tudo com o Vasco", disse o novo reforço, que é o segundo defensor contratado nesta janela. Antes dele, o time carioca anunciou Robert Renan, que tende a ser dupla de zaga titular do técnico Fernando Diniz.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta