Vasco anuncia a contratação do zagueiro colombiano Carlos Cuesta

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 18:49
O Vasco da Gama acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2025: o zagueiro Carlos Cuesta, de 26 anos. Ele desembarcou no Rio de Janeiro na noite do último domingo (31) e assinou contrato com o Cruz-maltino até o fim de 2026. O jogador chega por empréstimo, com opção de compra junto ao Galatasaray, da Turquia.
Natural de Quibdó, Carlos Cuesta iniciou a carreira no Atletico Nacional, da Colômbia, onde teve destaque logo que chegou ao time profissional. Ainda jovem, foi vendido ao Genk, da Bélgica. O bom desempenho o levou a ser convocado para a Seleção Colombiana, além de uma transferência para o time europeu.
"Estou bem, estou feliz de vir para o Rio e estar aqui para conquistar tudo com o Vasco", disse o novo reforço, que é o segundo defensor contratado nesta janela. Antes dele, o time carioca anunciou Robert Renan, que tende a ser dupla de zaga titular do técnico Fernando Diniz.
