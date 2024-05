Briga

Vídeo mostra confusão entre torcidas após empate entre Desportiva e Vitória

Polícia precisou intervir e chegou a atirar balas de borracha para conter tumulto no Estádio Salvador Costa, em jogo da Copa Espírito Santo

O clássico entre Vitória e Desportiva Ferroviária terminou em confusão na tarde de sábado (11). Depois de trocas de provocações entre as torcidas dos dois clubes, logo após o apito final do jogo da Copa Espírito Santo, torcedores da Desportiva invadiram o campo para tomarem uma faixa pertencente a uma organizada do Vitória, que também desceu para os gramados.

Um vídeo gravado da arquibancada mostra o tumulto entre torcedores.

A polícia precisou intervir e chegou a atirar balas de borracha para conter a confusão. Depois que a situação foi controlada, alguns participantes da briga das duas torcidas ficaram detidos dentro do gramado do Salvador Costa.

Jogo terminou no zero a zero

Em uma partida com baixo nível técnico, as equipes tiveram dificuldades em encontrar chances de gols e, quando encontraram, pararam nos goleiros.

Com o empate, o Vitória agora se encontra na terceira colocação, com 4 pontos conquistados, e na próxima rodada enfrenta o Vilavelhense, novamente em casa. Já a Desportiva fica na segunda colocação, com cinco pontos conquistados, e folga na próxima rodada.

Vitória e Desportiva fizeram clássico sem grandes emoções. (Henrique Montovanelli/FES)

Por se tratar de um clássico regional, o clima nas arquibancadas era de muita tensão e apoio de ambas as torcidas. Dentro de campo, o Vitória teve mais a posse de bola, pois jogava em casa. O Alvianil, inclusive, gerou as melhores oportunidades de gol, as duas com o centroavante Patrick Carvalho, que desperdiçou as duas cara a cara com o goleiro, uma no primeiro e outra no segundo tempo.

A Desportiva também chegou a criar algumas chances, mas esbarrou na pontaria e no goleiro adversário. Mais para o final da partida, o ritmo da partida caiu e as poucas oportunidades de abrir o placar diminuíram mais ainda.

Já nos últimos minutos, a Tiva teve uma grande chance de abrir o placar com o Dodô, que recebeu bom cruzamento rasteiro da direita e chutou com perigo, mas para fora.

