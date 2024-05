Rio Branco anuncia patrocínio com empresa de loteamento capixaba

Clube anunciou nesta terça-feira (21) que vai estampar a marca da Companhia Brasileira de Loteamentos (CBL) nos calções do time

O novo acordo prevê uma série de ativações comerciais entre o clube e a empresa. Além de estampar o calção do time, a CBL vai marcar presença nas placas de publicidade, no telão do Estádio Kleber Andrade, backdrop de entrevistas e redes sociais do Brancão.