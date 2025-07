Em São Paulo

Porto Vitória empata com Água Santa e segue na briga pelo G-4 na Série D

Time paulista teve um jogador expulso aos 20 minutos do primeiro tempo e conseguiu segurar o placar

Publicado em 5 de julho de 2025 às 18:22

Na tarde deste sábado (5), o Porto Vitória conquistou um ponto importante fora de casa ao empatar em 0 a 0 com o Água Santa, no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP), pela 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo direto valia vaga no G-4 do Grupo A6, e o resultado mantém acesa a esperança do time capixaba avançar à próxima fase. >

Mesmo jogando fora de casa e com pressão da torcida adversária, o Porto Vitória mostrou solidez defensiva durante os 90 minutos, segurando as investidas da equipe paulista, que buscava a reabilitação sob o comando do técnico Alan Dotti. Com o resultado, o clube capixaba chega a 13 pontos, encostando na zona de classificação para o mata-mata.>

No primeiro turno, o Porto Vitória havia vencido o Água Santa por 2 a 0 em casa. O duelo deste sábado reforçou o equilíbrio entre as equipes, com poucas chances claras de gol e um jogo marcado pela forte marcação e disputa física no meio-campo. >

Próximos jogos

A Série D do Brasileirão 2025 prossegue no próximo sábado com os jogos da 12ª rodada do Grupo A6. Às 17h, no estádio Canindé, em São Paulo, o Água Santa enfrenta a Portuguesa. No mesmo horário, o Porto Vitória pega o Rio Branco, no Kleber Andrade, em Cariacica.>

