Rio Branco anuncia Cícero Júnior como novo treinador para a temporada 2026

Treinador, que tem um acesso à Série C do Campeonato Brasileiro pelo Athletic-MG, chega para comandar a equipe capa-preta

Redação de A Gazeta

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 11:43

Com acesso no currículo, Cícero Júnior é o novo treinador do Rio Branco Crédito: Rio Branco/Divulgação

O Rio Branco anunciou nesta quarta-feira (3) a contratação do treinador Cícero Júnior para a temporada 2026. Com acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro no currículo, o novo técnico capa-preta chega para mais um ano de calendário cheio no Brancão, visando a disputa do Capixabão, Copa do Brasil e Série D.

Cícero Júnior é um dos treinadores mais vitoriosos da história do Athletic-MG, conduzindo o time de São João del-Rei em três acessos. Entre as campanhas vitoriosas está o acesso para a elite do futebol mineiro, em 2020, e à Série C do Campeonato Brasileiro, em 2023.

Após deixar a equipe mineira, Cícero ainda passou por Gama e Pouso Alegre-MG. Este ano, conduziu o Azuriz-PR até as quartas de final do Campeonato Paranaense, sendo eliminado pelo Athletico-PR, e assumiu o Uberlândia SAF na reta final da Série D.

Após finalizar sua participação na Série D, o elenco capa-preta se reapresenta no início de dezembro para dar início à pré-temporada. A primeira competição do calendário é o Capixabão, previsto para começar em janeiro.

