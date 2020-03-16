"Vamos aprender com erros dos outros", diz leitor sobre coronavírus

Segunda-feira (16) foi mais um dia de fortes medidas para evitar o avanço do coronavírus Crédito: Freepik

Apesar da alta disseminação do Covid-19, que já ultrapassou os 160 mil casos confirmados no mundo e contabilizou mais de 6.500 mortes, a doença ainda é minimizada por muitas pessoas no Brasil. A capacidade de o país lidar com a pandemia e as responsabilidades individuais para evitar o caos na saúde foram debatidos pelos leitores de A Gazeta. Confira alguns comentários:

O número de casos vai subir e muito, não só no ES como no Brasil todo! Isso se replica rapidamente. (Marciana Cavessana)

Não vi nenhuma medida sendo tomada ainda. Milhares de crianças e adolescentes capixabas continuam indo normalmente a escolas. Na hora que pararem vai ser tarde demais. (Vitor Hugo)

Brasil não tem nenhum caso de morte até hoje, parem de comparar o que acontece em outros países com o Brasil. (Fernando Kuster Presilius)

Parem de dizer que é só uma gripe por que não é. Há pessoas morrendo, não acredite em tudo que o governo diz. (Marina Gomes)

Ninguém tem base específica o suficiente, o restante é alarmismo ideológico com mistura da teoria da conspiração. Tá até chato. Vamos cuidar de achegarmos a Deus é melhor e mais seguro. (Wagner Martins)

Meu Deus! Isso vai virar o caos! As pessoas não acreditam no óbvio! O vírus existe, tem letalidade menor que a H1N1, porém se propaga com maior rapidez, não se tem remédios para esse patógeno, que é altamente virulento, levando a uma insuficiência respiratória aguda em um piscar de olhos, e ainda acreditam na teoria da conspiração! É sério isso?! Coisas assim me fazem repensar o que estou fazendo na saúde! (Michelle Coelho)

A questão é que brasileiro só toma vergonha na cara alarmando mesmo! Veja o exemplo da dengue, casas com recipientes cheios d’água parada! Você acha que brasileiro tem a mesma disciplina que os governantes e povo chinês tiveram? (Ábner Matteini)

Parabéns ao prefeito de Linhares e equipe pela suspensão das aulas. Isso se chama sensatez e prevenção!!! (Susana Cassundé)

Enfim uma notícia responsável. Agora o Estado e outros municípios têm que fazer o mesmo. (Vitoria Hellen)

Estão esperando a pessoa ter o vírus para poder fechar as escolas… Tem que fechar por um tempo e proteger as crianças. (Geovani Simora Perovano)

Eu não vou aguardar que tomem medidas cabíveis até apareçam mais casos, faço minha parte, como não enviar meus filhos à escola! Existem muitos infectados sem saber, frequentando locais públicos, como o caso de Linhares. Imagina quantas crianças não compartilharam dias em sala de aula com o afetado. (Viviane Lucas)

Acho justo fechar escolas, mas também tem que fechar os lugares em que os pais trabalham, por que onde as crianças vão ficar enquanto os pais trabalham? E o Transcol que só anda lotado? Ou o vírus não anda de busão? Vamos tomar todas as medidas corretas, já que o caso é sério. (Fernanda Paula)

Ok, mas quem tem que sair para trabalhar o que faz com a criança? Nem todas as empresas liberam o funcionário, não! (Elisabete Jardim Batista)

Suspender as aulas neste exato momento seria uma das mais sábias maneiras de prevenir para que essa peste não chegue às nossas crianças. (Vanuza Nobre)

Do que adianta suspender as aulas e o comércio funcionar normalmente? O povo tudo batendo perna nas ruas… (Jéssica Barboza)

Jéssica Barboza, não tendo aula, o governo “determina” que as pessoas não compareçam lá. Agora “passear” pelo comércio depende da responsabilidade de cada pessoa assumir de não ir, em benefício de todos. (Léa Maria Leite Nogueira)

Ninguém está se importando com as medidas, aí pega o vírus e culpa o Estado, que já tinha criado medidas para o vírus não se espalhar, mas geral ignorou. (Bianca Pancieri Lemonti)

Excelente notícia o agendamento online de vacina em Vitória! Assim as pessoas que fazem parte do grupo de risco podem ser vacinadas, eliminando assim um problema que poderia sobrecarregar nosso sistema de saúde. Parabéns. (Marcelo Joelcon)

O agendamento online é bom, porque já chega na hora, assim evitar permanecer muito tempo em lugar fechado. (Cíntia Ramos)

Se a Itália, que é um país de primeiro mundo, não tem leitos de UTI suficientes para atender a população, imagina aqui no Brasil. (Vanessa Cesconetto)

Quantas pessoas aqui teriam dinheiro para arcar os testes e o tratamento desse vírus? Fora os programas de prevenção de várias doenças, as vacinas, os agentes de saúde, gratuitos. O SUS pode não ser perfeito, mas é melhor que não ter. (Renan Machado)

O SUS tem tudo para ser o melhor sistema de saúde do mundo, para isso é necessário que a sociedade cobre dos políticos um melhor investimento. Ele não é gratuito, porque pagamos impostos altíssimos e, por isso, devemos exigir melhorias e atendimento de qualidade. Não ao desmonte do SUS. (Lua Vya)

A saúde pública do ES já está em estado de emergência faz tempo… (Erica Goldner)

Estão colocando terror na população e pedindo para não se apavorar… (Aparecida Angelo)

Graças a Deus, já estão fazendo o que é certo! Foram 368 mortes em 24 horas na Itália e mais de 1900 no total, simplesmente por duvidarem. A prevenção sempre foi a melhor arma. Vamos aprender com os erros dos outros. (Mônica Brunelli)

Vejo uma miséria muito grande a caminho, muitas portas vão se fechar. Que crise que o mundo vai começar a passar… (Genete Hilgert)

Espero sinceramente que esses médicos do SUS que gostam de diagnosticar tudo como virose tenham no mínimo os conceitos básicos a respeito do vírus! (Adria Quintino)