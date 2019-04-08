Vacinação em Vitória e Cachoeiro é feita a partir de agendamento online

Dia D de mobilização da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Sarampo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

No Estado, somente em Vitória e em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado, haverá agendamento pela internet para o morador receber sua dose de vacina contra a gripe.

Para quem vive na Capital, o sistema estará disponível amanhã, dia 9, dia que antecede o início da vacinação. A imunização só será feita por meio da marcação que é realizada acessando o site de agendamento on-line da prefeitura: agendamento.vitoria.es.gov.br . Aí, basta escolher um dos 28 postos da cidade (veja passo a passo no fim da matéria).

Já para os moradores de Cachoeiro, a marcação pode ser feita no site

. Pelo sistema, é possível escolher ser atendido em 10 unidades básicas de saúde. Os outros 18 pontos não terão agendamento on-line.

“Em Cachoeiro, 49.800 pessoas se enquadram no público-alvo e devem ser vacinadas. Para facilitar o acesso e alcançar a maior cobertura vacinal possível, teremos 28 pontos de vacinação no município”, afirma a secretária municipal de Saúde do município, Luciara Botelho.

Já em Vitória, a estimativa é imunizar cerca de 105 mil pessoas durante a campanha. Quem não conseguir fazer o agendamento on-line poderá ir até uma unidade de saúde, onde, segundo Cátia Lisboa, secretária de saúde da Capital, haverá equipes para auxiliar na marcação virtual. Lisboa explica o motivo da administração ter optado pela marcação virtual.

“Desde 2017, na campanha de vacinação contra febre amarela, percebemos que foi um movimento que deu muito certo. Por isso, neste ano, a população de Vitória poderá agendar um dia e horário para tomar a vacina contra gripe”, justifica.

Conforme previsto no calendário da campanha, no dia 4 de maio acontece o Dia de D em todas as unidades de saúde do país. Em Vitória, neste dia, não será necessário agendamento.

“As unidade vão estar abertas para atender à livre demanda. Então, se alguém não consegue ir em um horário que está disponível no agendamento, pode ir sem tempo reservado no dia 4 de maio”, avisa a secretária de saúde.

O sistema de marcação das duas cidades é bem parecido, desta forma, o passo a passo para agendar um horário é o mesmo para moradores de Vitória e de Cachoeiro de Itapemirim.

MARCAÇÃO NOS POSTOS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Nas regiões Norte e Noroeste, apenas Barra de São Francisco exige agendamento prévio. Para tomar a vacina na cidade, a população local deve procurar a unidade de saúde do bairro e marcar um horário. Nas demais, basta o morador comparecer ao posto com documento, cartão do SUS e carteira de vacinação.

Apenas em três cidades – Linhares, Colatina e Aracruz –, mais de 100 mil pessoas devem ser imunizadas contra o vírus Influenza. Em Nova Venécia, a partir do dia 22 de abril, a vacinação será aberta à população geral.

Em alguns municípios, como em Vila Valério, haverá pontos de vacinação móveis para ir ao interior realizar a imunização e também atender acamados.

Sul

Mais de 160 mil moradores do Sul do Espírito Santo devem receber a dose da vacina contra a gripe na campanha nacional, que começa na próxima quarta-feira, dia 10.

Disponível em postos de saúde das sedes, a vacina também estará em pontos de vacinação do interior. Em Ibatiba, por exemplo, serão criados pontos de apoio para fazer a imunização em comunidades rurais.

O público da campanha, definido pelo Ministério da Saúde, é composto por crianças de seis meses até 6 anos incompletos; gestantes; mulheres que tiveram filhos há até 45 dias; pessoas com 60 anos ou mais; professores; trabalhadores da área da saúde; e portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

DOSES CONTRA QUATRO TIPOS DE VÍRUS NA REDE PARTICULAR

Quem não faz parte do público alvo determinado pelo Ministério da Saúde para tomar gratuitamente a vacina de gripe, pode optar pela vacinação da rede particular. Há doses que combatem três tipos de vírus e também contra quatro.

Nessas clínicas especializadas, aliás, já há procura por vacinas contra gripe. Nas clínicas particulares, em média, a vacina trivalente custa R$ 80.

Essa dose é semelhante à disponibilizado no SUS, que imuniza contra três tipos de vírus diferentes. Já a tetravalente, que protege contra quatro tipos de vírus, também é encontrada nas clínicas por R$ 120.

Rubia Miossi, infectologista, explica a diferença entre as vacinas. “A dose do SUS é contra três sorotipos do vírus da gripe, sendo dois de influenza A e um de Influenza B. Na rede particular, tem a tetravalente, que tem os mesmos sorotipos da trivalente, além de subtipo de Influenza B”, detalha.

PASSO A PASSO

As etapas para a marcação da vacinação em Vitória e em Cachoeiro são iguais:

Sites

O morador da Capital deve acessar o site agendamento.vitoria.es.gov.br . Já o de Cachoeiro deve ir ao agendamento.cachoeiro.es.gov.br

Saúde

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Vacinação

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