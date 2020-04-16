Tiro na mosca ou tiro no pé? Leitores avaliam demissão de Mandetta

Coletiva de Imprensa do Presidente da República, Jair Bolsonaro e Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Brasília, DF. Crédito: Isac Nobrega

A preferência é por um nome técnico e que gere menos conflitos com o chefe do Executivo, especialmente à flexibilização do isolamento social e ao uso de cloroquina para pacientes em estágios iniciais da Covid-19 . Entre os cotados, também estão os médicos Claudio Lottenberg, Otávio Berwanger e Nise Yamaguchi.

Na quarta-feira (16), Mandetta deu entrevista coletiva sobre as atualizações no combate ao novo coronavírus já em clima de despedida . O ministro reforçou que não deve pedir demissão, mas deixou claro que a sua saída já está definida por Bolsonaro.

"Estamos aqui eu, Wanderson e Gabbardo. Entramos juntos, estamos juntos e sairemos do ministério juntos", disse Mandetta, referindo-se a sua equipe, o secretário de vigilância em saúde, Wanderson Oliveira, cujo pedido de demissão foi rejeitado pelo ministro, e o secretário-executivo, João Gabbardo.

A provável demissão de Mandetta é um dos assuntos mais discutidos pelos leitores nas redes sociais de A Gazeta. A maioria considera um erro d presidente substituir o ministro em plena guerra contra o vírus, enquanto alguns consideram que não há mais clima para um trabalho harmônico. Confira alguns comentários:

Uma pena, grande profissional. Lamentável quando o líder escolhe um profissional da sua confiança, preenche todos os requisitos de um profissional competente, responsável e comprometido com a ciência, e ele é dispensado. Vai ser uma grande perda para todos nós neste momento de tanta insegurança. Lamentável quando o líder não consegue agregar, não consegue somar… Somos grandes perdedores. (Maria da Conceição Rosalem)

Trocar um comandante de guerra que está tendo bom êxito em impedir que o inimigo avance não é a melhor tática de um general. Se houver diferenças, devem ser resolvidas homem a homem, mas não deixar as tropas desvaneceram. (Everton Expedito)

Também gosto do Mandetta, mas ele pisou na bola querendo aparecer mais do que o chefe. Isso é inadmissível em qualquer setor. (Rafael Burgarelli)

Mandetta começou bem, mas a fama subiu à cabeça. Não estava preparado para tantos holofotes. A esquerda se aproveitou pra usá-lo contra o presidente. Infelizmente o ministro caiu na cilada. Não há mais clima para permanência, a confiança foi quebrada. (Lilia Da Silva Correia)

Mandetta só fez o papel dele, como médico que estudou anos e sabe muito bem os perigos... isso não tem nada a ver com direita ou esquerda, tem a ver com bom senso e respeito à vida, porque não é só o vírus que está matando, é a ignorância. (Sabrina Moreira)

Meu Deus, isso não podia acontecer. Precisamos muito de uma pessoa igual ao Mandetta, responsável com a medicina. (Marlete Correia)

Infelizmente isso ocorre quando o ego daquele senhor despreparado supera o profissionalismo, por não saber lidar com alguém mais qualificado que ele. (Elaine Toledo Augusto)

Mandetta não suportou a neurose que o obrigava a submeter a língua à fita métrica, apenas para não cutucar os fantasmas interiores de Bolsonaro. Tudo perturba e irrita o presidente. O sucesso dos subordinados o perturba. A ciência o irrita. (Flávio Augusto Nunes)

Ele veio através de indicações meu amigo, errar é humano permanecer no erro é burrice. Mandetta faz parte do grupo do Caiado, Doria e Alcolumbre. Apesar de ter feito um belo trabalho à frente do Ministério da Saúde, ele já se vê como candidato da oposição na próxima eleição. (Tiago Oliveira da Silva)

Se a indicação foi um vacilo, tudo bem, aceito que errar é humano. Mas demitir o Ministro da Saúde no meio de uma pandemia em 2020, quando o mesmo está fazendo um bom trabalho, porque acha que ele vai ser candidato em 2022? Que líder é esse ? Eu esperava mais do presidente em que eu votei. Na boa. (Cezar Augusto)

Bolsonaro só se preocupa com a economia. Mandetta já se preocupa com a saúde da população. (Maria de Lurdes Loss)

O Ministro está seguindo as indicações e recomendações mundiais. O presidente não é médico e não entende nada de medicina. Por que interfere numa questão para a qual ele não está capacitado? A morte não tem volta. (Silnara Carlos Sofia)

O Mandetta é iluminado! Quem é da luz incomoda quem está nas trevas. O presidente gosta do ministro da Educação... será por quê? (Elaene Cristina)

Uma pena. Quando alguém faz um bom trabalho e de fato se preocupa com a população, a política fala mais alto. Perdemos um excelente profissional. (Aparecida de Oliveira)

Ninguém é insubstituível, com certeza o presidente vai colocar alguém competente para o lugar desse Mandetta. (Vera Lucia Fontana)

Bolsonaro acha que ele vai poder liberar o povo do isolamento se tirar Mandetta, por que está preocupado com a economia, mas os ministros não vão dar essa autonomia para ele colocar a vida do brasileiros em risco… (Beta Lemos Pimenta)

A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim demitiu 1300 professores e 140 auxiliares, o desemprego e a miséria está aumentando, o que a ciência diz a respeito? (Glaucio Parreira Queiroz)

Só uma pergunta aos entendedores sobre o assunto: vocês acham mesmo que a situação econômica voltará ao normal? Assim, como um passe de mágica? Vocês acham que as pessoas, em grande número, voltarão à vida normal, como se nada tivesse acontecido? Porque tem horas que me sinto de outro planeta ouvindo certas coisas! Não falo de política!! (Bruna Rovetta)

Parabéns, Mandetta. Obrigada por tudo até aqui, pela hombridade, pelo comprometimento com a população. O senhor vai ser lembrado por seus serviços prestados. Ninguém pode trabalhar sobre pressão e com a faca no pescoço. (Wyndson Campos)

O que o senhor presidente fez em 20 anos como deputado? Infelizmente o ministro errou, mas nesse momento não justifica essa insana decisão. (Tatiana Gandini)

Mandetta começou bem, mas deixou questões políticas pesarem mais nas decisões. (Valquiria Soares)

Mandetta desde o início estava cumprido o papel dele que é alertar as pessoas, mas Bolsonaro quer alguém que fale apenas o que ele quer que seja falado. (Lilia Rodrigues)

Mandetta virou “superstar”. Que seja feita a troca por um mais competente que esse. (Adriana Bellafronte Branco)

Eu vou orar a Deus para capacitar os escolhidos, porque se depender do presidente, é birra em cima de birra... Para que isso? Que Deus nos abençoe. (Vera Lúcia Gavazza)

Ministro muito bom, mas o poder subiu à cabeça e, pelo meu entendimento, começou a dar crédito a pessoas fora do governo, tipo Rodrigo Maia. (Edirley Nery)

É um bom ministro, mas perdeu a confiança do nosso presidente. (Horlando Aureliano do Nascimento)

Homem sensato que estava fazendo tudo certo para proteger o país da pandemia. Que pena! (Annie Davies)

Vai logo, Mandetta, e deixa isso afundar de vez. Obrigada pelo serviço prestado à sociedade. (Dalete C. Campello)

Que pena. Sai um ministro que lutou até não ter mais armas para continuar, e que seja o que Deus quiser. (Lucineia Cao Cravo Souza)

Um bom funcionário nunca ficará sem trabalho. Ainda que não concordo com isolamento total com mercados e lojas fechados, mas parabenizo pelo ótimo trabalho. Não vi em Mandetta um partido político, eu vi um profissional em exercício! Bom seria liberar comércio e empresas e cuidar da saúde de cada funcionário, assim comércio e saúde andarão de mãos dadas. (Naor Barbosa)