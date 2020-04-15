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Covid-19

Saída de Mandetta seria um desastre e um risco, diz Doria

Governador de São Paulo teme que a orientação no Governo Federal passe a ser ideológica durante época de enfrentamento ao coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 14:13

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 14:13

Governador de São Paulo, João Doria
Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Sergio Andrade/Governo de São Paulo
O governador João Doria (PSDB) afirmou nesta quarta-feira (15) que seria um desastre a saída de Henrique Mandetta do Ministério da Saúde.
A declaração foi feita em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi.
"Um desastre se tivermos a saída do ministro da saúde Mandetta e seus secretários. Se houver a saída do ministro e membros da sua equipe, entendo como um desastre e risco para saúde de publica", disse o tucano.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Para Doria, no caso da saída, haverá o risco de orientação política e ideológica no ministério.
Doria leu o nome de 83 empresas e famílias, que fizeram R$ 367 milhões em doações. O tucano também anunciou o início das entregas de 1 milhão de cestas básicas doadas -agora, apenas 20 mil do total.

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