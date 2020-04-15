Saída de Mandetta seria um desastre e um risco, diz Doria

Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Sergio Andrade/Governo de São Paulo

O governador João Doria (PSDB) afirmou nesta quarta-feira (15) que seria um desastre a saída de Henrique Mandetta do Ministério da Saúde.

A declaração foi feita em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi.

"Um desastre se tivermos a saída do ministro da saúde Mandetta e seus secretários. Se houver a saída do ministro e membros da sua equipe, entendo como um desastre e risco para saúde de publica", disse o tucano.

Para Doria, no caso da saída, haverá o risco de orientação política e ideológica no ministério.