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Na berlinda

Mandetta avisa equipe que será demitido e que Bolsonaro procura substituto

O ministro da Saúde conversou com integrantes da pasta em clima de despedida após a entrevista coletiva da qual participou no Palácio do Planalto nesta terça-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 09:43

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 09:43

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em entrevista coletiva nesta terça-feira
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em entrevista coletiva nesta terça-feira Crédito: José Dias/PR
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, avisou sua equipe na noite desta terça-feira (14) que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já procura um nome para o seu lugar e que deve ser demitido ainda nesta semana. Ele conversou com integrantes da pasta em clima de despedida após a entrevista coletiva da qual participou no Palácio do Planalto.
De acordo com relatos, Mandetta avisou que combinou de esperar a escolha do substituto e de ficar até a exoneração de fato ocorrer. Alguns membros da equipe sugeriram que ele pedisse demissão imediatamente, mas a ideia foi rejeitada pelo ministro.

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Antes da coletiva, Mandetta esteve presente na reunião do conselho, com Bolsonaro e os demais ministros. Segundo relatos, o chefe da Saúde ficou em silêncio durante todo o encontro.
Desde que a guerra fria envolvendo os dois teve início, Bolsonaro já ameaçou algumas vezes demitir o ministro, mas até agora não concretizou o plano.
O apoio que Mandetta (Saúde) tinha no núcleo militar do Palácio do Planalto para continuar no cargo perdeu força na noite de domingo (13), após a entrevista dada por ele no Fantástico, da TV Globo. O tom adotado foi avaliado pela cúpula fardada como uma provocação desnecessária. O ministro admitiu erro ao conceder a entrevista ao programa de TV. 

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