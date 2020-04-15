Mandetta não aceita demissão de secretário: 'Vamos sair juntos'

O braço direito do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, na pasta pediu demissão, mas o ministro não aceitou. Wanderson de Oliveira, que é secretário de Vigilância em Saúde, atendeu a um apelo de Mandetta e continuará no cargo.
"Entramos no ministério juntos, estamos no ministério juntos e sairemos do ministério juntos", disse o ministro em entrevista coletiva nesta quarta-feira (15).
"Hoje teve muito ruído por conta do Wanderson. Já falei que não aceito. Wanderson continua, está aqui. Acabou esse assunto. Vamos trabalhar juntos até o momento de sairmos juntos do Ministério da Saúde"
O próprio Mandetta já avisou a equipe que deve ser demitido pelo presidente Jair Bolsonaro ainda nesta semana. Mandetta defende o isolamento social e outras medidas de combate ao coronavírus. Bolsonaro é contrário.