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Ministério da Saúde

Mandetta não aceita demissão de secretário: 'Vamos sair juntos'

Um dos principais nomes do Ministério da Saúde e do combate ao coronavírus, Wanderson de Oliveira já havia anunciado pedido de demissão, mas voltou atrás
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 17:30

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 17:30

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta
Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta pediu para auxiliar ficar no cargo Crédito: JOSE DIAS/PR
O braço direito do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, na pasta pediu demissão, mas o ministro não aceitou. Wanderson de Oliveira, que é secretário de Vigilância em Saúde, atendeu a um apelo de Mandetta e continuará no cargo.
"Entramos no ministério juntos, estamos no ministério juntos e sairemos do ministério juntos", disse o ministro em entrevista coletiva nesta quarta-feira (15).
"Hoje teve muito ruído por conta do Wanderson. Já falei que não aceito. Wanderson continua, está aqui. Acabou esse assunto. Vamos trabalhar juntos até o momento de sairmos juntos do Ministério da Saúde"
Luiz Henrique Mandetta - Ministro da Saúde
Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira durante coletiva de imprensa
Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira vai ficar no cargo Crédito: JOSE DIAS/PR
O próprio Mandetta já avisou a equipe que deve ser demitido pelo presidente Jair Bolsonaro ainda nesta semana. Mandetta defende o isolamento social e outras medidas de combate ao coronavírus. Bolsonaro é contrário.

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