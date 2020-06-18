"Que a justiça seja feita", diz leitora sobre prisão de Queiroz

Prisão de Fabrício Queiroz em Atibaia, interior de São Paulo Crédito: Divulgação/ Policia Federal

As investigações envolvem um relatório do Coaf, que apontou operações bancárias suspeitas de 74 servidores e ex-servidores da Alerj. O Ministério Público Estadual do RJ investiga movimentações suspeitas de R$ 1,2 milhão na conta de Queiroz.

O ex-assessor e motorista de Flávio Bolsonaro estava há mais de um ano em um imóvel pertencente a Frederick Wassef , advogado da família do senador, que representa inclusive o presidente da República. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, os caseiros do imóvel afirmaram, durante a operação, que o ex-assessor estaria na residência há cerca de um ano.

Márcia Oliveira de Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz, é alvo de mandado de prisão na Operação Anjo, deflagrada nesta quinta-feira (18). Ela, que trabalhou no gabinete de Flávio na Alerj entre 2007 e 2017, não foi encontrada em seu endereço e é considerada foragida

A prisão de Fabrício Queiroz e os desdobramentos da Operação Anjo foi comemorada pela maioria dos leitores de A Gazeta, nas redes sociais. Confira alguns comentários:

Imagina o desespero do Bolsonaro agora... O único isolamento social que ele defendia era o do Queiroz. (Morena Sassá)

Estranho ele ser preso em um imóvel de um advogado dos Bolsonaro… (Carlos Edgar Fonseca Terra)

Olha o advogado do Bolsonaro dizendo que “não sabe onde está Queiroz”. Que engraçado! Parece que Queiroz foi preso na casa dele e já estava lá por um ano! (Manu Pavlichenko)

Eu prefiro aguardar para tirar conclusões, pode ser que ele tenha sido preso para favorecer Bolsonaro. Ainda mais que Bolsonaro disse esses dias que tudo ia se esclarecer . Na política, tudo é possível. (Cleber dos Anjos)

Eita... neste país ninguém morre de tédio, é todo dia um vuco-vuco. (Luiz Antônio Vieira)

Quero ver quando a polícia vai mirar os Bolsonaros, que são os chefes de colarinho branco da milícia. (Wesley Ferrari)

Se tem culpa, que pague pelo seu erro, tanto ele quanto Flávio. Não tenho bandido de estimação. (Carlos Honorato)

Parabéns, Polícia Federal implacável. Eu apoio a PF, tem que colocar todos os políticos corruptos na cadeia, pode ser quem for, eu não sou petista que fica gritando “Lula livre”. (Natanael Siqueira Filho)

Se for prender todos os políticos por rachadinha, eu acho que ficam muitos poucos no poder. (Silvio Motta)

A veracidade dessa prisão ainda não está me convencendo muito. Para mim tem muita obscuridade atrás desse esquema todo. (Paty Bruno)

Eu não votei no filho. Agora o pai: #FechadoComBolsonaro. (Erika Shultz )

Como já disseram, ele é ex-assessor, as pessoas não podem ser vinculadas aos outros só porque já trabalharam juntas. (Zenilda Moura)

Zenilda, mas se estava escondido no sítio do advogado do cara que é chefe dele e filho do presidente! Passa pano pra político bandido não é feio! Todos, independentemente de partido, têm que pagar! (Cary On)

Uma coisa que eu não sou é fã de político, porque nenhum deles se preocupa com você, nem comigo. Quem erra tem que pagar, quem comete crime tem que pagar. Não importa partidos, acho incrível as pessoas gritarem “é honesto”. Ninguém sabe da vida de ninguém, eu nunca vou colocar minha mão no fogo por político. (Terezinha Loss)

Atibaia/SP virou a Suíça brasileira?! Lá ficava o sítio de Lula, agora o esconderijo do Queiroz?! (Amanda Queiroz)

No dia em que investigarem os primeiros da lista, aí dou moral pra esse Queiroz! Ah, o primeiro é do PT e a movimentação atípica na conta foi de 43 milhões, não 1,2 milhão desse caso do Queiroz! E a lista é grande antes de chegar nesse. (Josemar Oliveira)

Encontrado na casa do advogado de Flávio Bolsonaro. Que a justiça seja feita e que essa família de corruptos seja punida. (Claudimara Chisté)

A Justiça não acabou com os corruptos durante 16 anos, não vai ser agora que vai acabar… (John Lopes)

Queiroz estava na casa do advogado do senador investigado. Seria, por acaso, uma das 37 casas negociadas pelo Maior Corretor de Imóveis do RJ? (Erickson Maneti de Paulo)

Se investigarem todos os políticos no Brasil, “talvez" essa tal rachadinha (rachid) não seja tão incomum. Nem sei como os políticos ainda não tentaram constitucionalizar essa prática. (Marcos Junca)

Que a Justiça faça os julgamentos e, sendo condenados, que sejam punidos. Ninguém ficará igual a um retardado gritando “Flavio livre”, “Queiroz livre”. (Douglas Buter)