Lei que proíbe cães de guarda em Vila Velha divide opiniões de leitores

Projeto veta uso de cães para segurança patrimonial Crédito: Katerina Vulcova/ Pixabay

Autora do projeto, a vereadora Patrícia Crizanto (PMB) afirma que os órgãos de proteção dos animais têm registrado um número cada vez maior de reclamações sobre os maus-tratos a que esses cães são submetidos pelas empresas de vigilância.

Patrícia acrescenta que os cães utilizados para resguardar imóveis de terceiros ou obras de construção ficam sem assistência alimentar e veterinária, quase sempre desnutridos e desidratados, em situação de isolamento, sem abrigos, expostos às intempéries e à falta de cuidados e de higiene.

A proposta foi recebida de forma mista pelos leitores de A Gazeta, nas redes sociais. A maioria mostrou-se favorável à aprovação da lei, que já existe em outras cidades, mas alguns internautas apontaram que deveria haver fiscalização contra maus-tratos, não a proibição dos cães de guarda. Confira alguns comentários:

Sou a favor que seja proibido, principalmente criadores de cães que ganham dinheiro alugando os animais para vigiar empresas. Isso é um pecado. (Celi Cristina Siqueira Ramos)

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Sou a favor de uma lei que proíba maus tratos a animais. Agora proibir o cão de guarda é uma coisa que nenhum benefício trará para o cão, bem como para a sociedade canela-verde. Me convença do contrário. (Jorge Arnoni)

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Apoiadíssimo! Já vi muitos cães presos a noite toda, sozinhos, sem água e sem comida , “tomando conta” de obras e construções inacabadas. São “contratados” para esse fim. (Roseli Pereira Lima)

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É mais fácil aprovar uma lei impedindo as empresas de trabalhar com os cães do que fiscalizar e multar. Com isso só quem perde é o vigilante, que não tem nada a ver com isso… e muitas das vezes é o único meio de defesa do mesmo. (Bismarques Soares)

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Com certeza deveriam se preocupar mais com os maus tratos, com cães que ficam acorrentados, outros que ficam em lugar sujo, sem alimentação. Deveria ter uma fiscalização mais rigorosa. Se não gosta de animais, não tenha. Ter um animal para deixar de qualquer maneira, melhor não ter. (Luzia Uliana)

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Parabéns, e que esta lei seja copiada para as demais federações, todo o apoio. Todos os animais livres e não explorados. (Elmir Afonso Eller)

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Em Vitória já está proibido e em vários outros Estados também já proibiram. Graças a Deus que agora em Vila Velha também. (Roseli Pereira Lima)

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E os animais que estão na rua oferecendo risco à vida humana… como fica? (Franco Covre)

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Agora que as ruas vão ficar lotadas de cachorros abandonados… (Glaucia Scarpino)

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Faltam medidas efetivas para a castração de animais soltos na rua. Cada vez mais e mais animais soltos, se reproduzindo e se submetendo a maus tratos, fome, doenças. Quem está trabalhando de verdade pelos animais são as ONGs, que correm atrás de castração, cuidados e lar para os bichos. (Jom Aken)

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Maus tratos se fiscaliza e responsabiliza os donos. Na verdade as ruas estão virando um canil a céu aberto. (Reginaldo Salvador)

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