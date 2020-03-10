Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Fala Leitor
  • Lei que proíbe cães de guarda em Vila Velha divide opiniões de leitores
Segurança patrimonial

Lei que proíbe cães de guarda em Vila Velha divide opiniões de leitores

Segundo autora do projeto, os órgãos de proteção dos animais têm registrado um número cada vez maior de maus-tratos a que esses cachorros são submetidos pelas empresas de vigilância

Publicado em 10 de Março de 2020 às 10:42

Públicado em 

10 mar 2020 às 10:42

Colunista

Projeto veta uso de cães para segurança patrimonial Crédito: Katerina Vulcova/ Pixabay
A Câmara de Vila Velha aprovou um projeto de lei que proíbe o uso de cães em vigilância patrimonial no município. A matéria está com o prefeito Max Filho (PSDB) para sancioná-la ou vetá-la, conforme noticiou o colunista Leonel Ximenes
Autora do projeto, a vereadora Patrícia Crizanto (PMB) afirma que os órgãos de proteção dos animais têm registrado um número cada vez maior de reclamações sobre os maus-tratos a que esses cães são submetidos pelas empresas de vigilância.
Patrícia acrescenta que os cães utilizados para resguardar imóveis de terceiros ou obras de construção ficam sem assistência alimentar e veterinária, quase sempre desnutridos e desidratados, em situação de isolamento, sem abrigos, expostos às intempéries e à falta de cuidados e de higiene. 

Veja Também

Vitória proíbe frescobol e altinha nas praias aos fins de semana

"Farra", reage leitor a gastos de deputados com gasolina

A proposta foi recebida de forma mista pelos leitores de A Gazeta, nas redes sociais. A maioria mostrou-se favorável à aprovação da lei, que já existe em outras cidades, mas alguns internautas apontaram que deveria haver fiscalização contra maus-tratos, não a proibição dos cães de guarda. Confira alguns comentários:
Sou a favor que seja proibido, principalmente criadores de cães que ganham dinheiro alugando os animais para vigiar empresas. Isso é um pecado. (Celi Cristina Siqueira Ramos)
Sou a favor de uma lei que proíba maus tratos a animais. Agora proibir o cão de guarda é uma coisa que nenhum benefício trará para o cão, bem como para a sociedade canela-verde. Me convença do contrário. (Jorge Arnoni)
Apoiadíssimo! Já vi muitos cães presos a noite toda, sozinhos, sem água e sem comida , “tomando conta” de obras e construções inacabadas. São “contratados” para esse fim. (Roseli Pereira Lima)
É mais fácil aprovar uma lei impedindo as empresas de trabalhar com os cães do que fiscalizar e multar. Com isso só quem perde é o vigilante, que não tem nada a ver com isso… e muitas das vezes é o único meio de defesa do mesmo. (Bismarques Soares)
Com certeza deveriam se preocupar mais com os maus tratos, com cães que ficam acorrentados, outros que ficam em lugar sujo, sem alimentação. Deveria ter uma fiscalização mais rigorosa. Se não gosta de animais, não tenha. Ter um animal para deixar de qualquer maneira, melhor não ter. (Luzia Uliana)
Parabéns, e que esta lei seja copiada para as demais federações, todo o apoio. Todos os animais livres e não explorados. (Elmir Afonso Eller)
Em Vitória já está proibido e em vários outros Estados também já proibiram. Graças a Deus que agora em Vila Velha também. (Roseli Pereira Lima)

Veja Também

Pibinho e piada de Bolsonaro com o tema acendem debate entre leitores

E os animais que estão na rua oferecendo risco à vida humana… como fica? (Franco Covre)
Agora que as ruas vão ficar lotadas de cachorros abandonados… (Glaucia Scarpino)
Faltam medidas efetivas para a castração de animais soltos na rua. Cada vez mais e mais animais soltos, se reproduzindo e se submetendo a maus tratos, fome, doenças. Quem está trabalhando de verdade pelos animais são as ONGs, que correm atrás de castração, cuidados e lar para os bichos. (Jom Aken)
Maus tratos se fiscaliza e responsabiliza os donos. Na verdade as ruas estão virando um canil a céu aberto. (Reginaldo Salvador)
Parabéns para quem fez e aprovou essa lei. Tem que ser assim em todo e Brasil. (Shirley Sakurada)

Veja Também

Drenagem, poluição... leitores apontam causas de enchentes constantes

Bola dividida: leitores comentam venda de bebida em estádios

Bolsonaro garante privatização dos Correios e leitores reagem

Tópicos Relacionados

Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência
Imagem de destaque
Ciclista morre após ser atingido por moto em São Mateus
Carro capotou após colisão com caminhão
Jovem de 22 anos morre após bater em caminhão e capotar na Leste-Oeste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados