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Leonel Ximenes

Vila Velha aprova lei que proíbe uso de cães para vigilância patrimonial

Projeto está com o prefeito Max Filho, que pode vetá-lo ou sancioná-lo; vereadora argumenta que serviço é clandestino e animais são maltratados

Publicado em 09 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

09 mar 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Para a autora do projeto, vigilância patrimonial é serviço é de natureza tipicamente humana Crédito: Divulgação
A Câmara de Vila Velha aprovou em regime de urgência o projeto de lei, da vereadora Patrícia Crizanto (PMB), que proíbe o uso de cães em vigilância patrimonial no município. A matéria está com o prefeito Max Filho (PSDB) para sancioná-la ou vetá-la.
Segundo a parlamentar, esse serviço é de natureza tipicamente humana: “Os órgãos de proteção dos animais têm registrado um número cada vez maior de reclamações sobre os maus-tratos a que esses cães são submetidos pelas empresas de vigilância", explica a vereadora.
Patrícia afirma que esses serviços de vigilância animal são prestados de forma clandestina e não são submetidos a fiscalização e coibição. Além disso, segundo a vereadora, os cães utilizados para resguardar imóveis de terceiros ou obras de construção ficam sem assistência alimentar e veterinária, quase sempre desnutridos e desidratados, em situação de isolamento, sem abrigos, expostos às intempéries e à falta de cuidados e de higiene

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Pelo projeto aprovado, quem descumprir a lei receberá multa no valor correspondente a 1.500 VPRTM’s (Valor Padrão de Referência do Tesouro Municipal), por animal, o que equivale hoje a pouco mais de R$ 5 mil. O texto determina que o Executivo regulamentará a lei no prazo de 60 dias a partir da data de sua publicação.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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