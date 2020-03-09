"Farra", reage leitor a gastos de deputados com gasolina

Apesar do ataque de drones na Arábia Saudita, o preço médio da gasolina não disparou em setembro. Crédito: Fernando Madeira

O gasto para abastecer os carros oficiais somou cerca de R$ 494,3 mil durante o ano passado. O valor, pago integralmente com dinheiro público, representa mais de 105 mil litros de combustível.

De acordo com as discriminações das cotas, cinco deputados gastaram mais que R$ 25 mil. Ou seja, usaram mais de 5 mil litros de combustível ao logo do ano. São eles: Marcos Mansur (PSDB), Luciano Machado (PV), Freitas (PSB), Raquel Lessa (Pros) e José Esmeraldo (MDB).

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Três parlamentares chamam a atenção por não terem gastado um centavo sequer destinado aos carros oficiais: Hércules Silveira (MDB), Fabrício Gandini (Cidadania) e Carlos Von (Avante).

O gasto de quase meio milhão de reais dos deputados com gasolina levantou uma série de críticas entre os leitores de A Gazeta, nas redes sociais. Muitos cobravam mais fiscalização, enquanto outros sugeriam que o valor fosse bancado pelos parlamentares. Confira alguns comentários:

Farra com dinheiro público. Será que isso nunca vai mudar? Temos que colocar fim nisso. (Alessandro Sasso)

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Não ao privilégio de agentes políticos. Voto pela obrigatoriedade do uso de saúde pública, educação pública e segurança pública pelos agentes públicos. Enquanto estão no mandato, ficariam proibidos de usar serviços básicos privados. (Carlos Ribeiro Herculano)

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É um abuso com o dinheiro público, e ainda sendo gasto pelos nossos próprios políticos , que foram colocados lá para controlar o gasto público. Isso é um verdadeiro desrespeito ao povo brasileiro. Na hora de votar, devemos olhar mais nossos candidatos. (Geubelso Loriato)

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Político tinha que receber só salário e nada de auxílios, porque é aí que acontecem os abusos. O dinheiro dos impostos, que não são poucos, é usado para pagar regalias a políticos. Triste realidade! (Andréia Aguiar)

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É a nova política! (Hermes Barbosa Marques)

Nós, como cidadãos, só lutamos e saímos às ruas para protestar contra o governo federal e esquecemos da esfera estadual. E justamente por isso eles fazem o que querem aqui, bem debaixo dos nossos olhos. (Wagner Gumz)

Carros oficiais usados pelos deputados estaduais dvem ser identificados com adesivo Crédito: Fernando Madeira

Essas despesas com gasolina deveriam ser fiscalizadas de verdade ou, então, eles deveriam pagar com seus salários, que já são abusivas em relação ao salário de trabalhadores como nós! (Jean Santos)

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Tem político citado na matéria que não gastou nem um real com gasolina, porque consideram um absurdo ter auxílio. Esses merecem nossa atenção. (Adelaide Pedrine)

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Muitos falam em um tal Bolsa Família que, se formos analisar, é muito pequeno em relação à farra do gasto dos políticos com seus auxílios. Sem contar com o tal fundo partidário, com o qual até helicóptero eles compram. O exemplo tem que vir de cima. (Marlucio Souza Guasti)

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Às vezes fico pensando: será que este Brasil tem jeito? (Lili Silva Del Silva)

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Os políticos e magistrados vivem em uma realidade paralela. Eles têm certeza absoluta que vivem na Suíça. (Philippe Modolo)

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Só rindo para não chorar. Absurdo! (Andrea Doria)

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Ah, para. Eles têm que correr atrás pra resolver nossos problemas, né? Já basta eu gastar gasolina do meu próprio bolso. (Arthur Bastos Lien)

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O povo precisa estar atento é nas administrações estaduais e nas municipais, onde essas coisas acontecem também. (Edneuza Alves da Costa Oliveira)

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Quando usarão os veículos elétricos? (Law Poltronieri Henle)

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Eita, povo que trabalha, meu Deus! Ou será que passeia!? (Marinete Silva)

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Estado em crise? Políticos com o bolso cheio tendo todas as regalias possíveis, claro que com o dinheiro dos impostos que pagamos! Vergonha nacional isso… (Davina Nogueira Neta Ricardo)

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Um absurdo completo. Deveria ser descontado do salário deles e de seus assessores, nas devidas proporções. (José Robson Venturim)

É muito fácil gastar quando não se tira do próprio bolso pra pagar! (Rosiane Sodré Pereira)

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