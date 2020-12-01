Anúncio do fim da Linha Verde em Vitória divide opiniões dos leitores

Linha Verde corta a orla de Camburi, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

"O modelo da Linha Verde foi imposto, o diálogo não existiu, por isso não teve sucesso. As pessoas não compraram essa ideia", declarou durante entrevista para a Rádio CBN Vitória, na última segunda-feira (30). "Nós temos um projeto claro, que é a extinção da Linha Verde. Em um primeiro momento, nós vamos extinguir a Linha Verde, para em um segundo momento dialogar com a população."

A afirmação gerou debate nas redes sociais. Confira abaixo alguns comentários:

O fim da faixa favorece a quem tem seu próprio veículo, não a quem depende de transporte público. Nota-se que ele não depende do mesmo. (Dayse Dorico)

Eu como arquiteta e urbanista não vejo problema algum na linha verde, até porque a cidade deve ser pensada para as pessoas e seu uso coletivo e não para os carros, né?! Lamentável ver alguém que pensa assim virar o representante de uma cidade. Temos exemplos de outras cidades onde existe e funciona super bem, não sei o que o povo tem na cabeça pra criticar tanto. (Nany Dalfiôr)

Quem concorda não precisa usar transporte coletivo. (Mayara Cilis)

Só quem faz uso do transporte público diariamente sabe o quanto a linha verde é necessária. Mal começou e já começou o retrocesso. (Bruna Miranda)

Serve para nada. Só atrapalha o trânsito. (Douglas Martins)

Como sempre em nosso país a maioria que anda de transporte público vai se lascar por conta de uma minoria que anda de carro. Brasil, um país de todos que têm dinheiro. (Jonas Corrêa Dionízio Junior)

Boa! Ninguém merece esse trânsito caótico de Vitória. (Arthur Falqueto)

É muito egoísmo pra quem tem carro achar isso bom. Talvez nunca precisaram pegar ônibus, não sabem como é horrível o coletivo no ES, como demora, como “sempre" vem cheio. Só Deus mesmo! (Ramon Ramos)

Não é necessário ter linha verde. (Tereza Rosi)

Não é necessária essa linha exclusiva, não dá fluidez ao trânsito. (Géssyca)

Muitos comentários dizendo que não há fiscalização! Um erro é a pessoa fazer o errado por achar que não será multado, eu mesma com 3 pessoas no veículo dificilmente uso a faixa verde pois o horário de “pico” tudo para e nem para mudar de uma faixa para a outra é possível com a falta de respeito dos motoristas dessa cidade de Vitória! Infelizmente, muita gente acha que tem que ter fiscalização, a regra é imposta para você seguir sem que ninguém precise ficar fiscalizando igual criança! Afinal, são todos adultos e não crianças! Todos entendem que tem horário e regras para usar aquela faixa, mas se a maioria não obedece, melhor retirar a faixa! (Mayara Filgueira)

Eu discordo totalmente. Já começa o mandato dando passo atrás. A linha verde é uma conquista de quem usa o transporte público. Eles é que vão sofrer demorando mais tempo dentro de ônibus. (Ana Elisa Santos)

Não deu certo para quem? Para 15 pessoas em seus carros particulares circulando individualmente, ou para 150 dentro de ônibus lotados? Essa é uma política de trânsito testada e aprovada em diversas cidades para transportar o maior número de pessoas. Afinal, o importante é isso, pessoas se locomovendo. (Priscila Ceolin)

Eu sou a favor de deixá-la. Sou usuário do transporte público e a linha é útil para que a viagem seja mais eficiente. Ela deveria ser expandida. O problema são aqueles que têm o conforto de ter um carro e andam no mesmo sozinho (muitas vezes). São egoístas! (Vitor Junquilho)