Extensão da Linha Verde: lentidão para quem não usa faixa exclusiva

Trânsito na linha verde Crédito: Reprodução/Google Maps

Quem não trafega pela Linha Verde enfrentou uma grande lentidão no trânsito neste segundo dia de teste de extensão da Linha Verde. Já às 15 horas desta quinta-feira (26), de acordo com o levantamento da Central de trânsito do Gazeta Online, motoristas precisavam de paciência para trafegar na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes e Américo Buaiz, sentido Jardim Camburi.

O trânsito para quem não usa a faixa exclusiva permaneceu lento até as 20 horas. Por volta das 20h30, a Avenida Américo Buaiz continua com pontos de retenção, além dos acessos à praça de pedágio da Terceira Ponte.

O novo trecho da Linha Verde, que tem cerca de 9 quilômetros, inicia na Enseada do Suá, em Vitória, e segue até o cruzamento entre as Avenidas Dante Michelini e Norte-Sul, em Jardim Camburi, passando pelas Avenidas Américo Buaiz e Saturnino de Brito.

De acordo a Guarda Municipal, viaturas estiveram presentes em alguns pontos do trajeto e, assim como nesta quarta (1º dia do teste da ampliação), a via esteve sinalizada com cones do Horto Mercado até a subida da Ponte de Camburi.

OPINIÕES DIVIDIDAS

Quem trafega pelas avenidas Nossa Senhora dos Navegantes, Américo Buaiz, Saturnino de Brito e Dante Michelini, que dão acesso à Linha Verde, divide opiniões sobre a implantação e expansão da faixa exclusiva.

De acordo com o educador físico, Hudson Luiz Marcos Gonçalves, de 32 anos, a expansão da Linha Verde tem seu lado bom e ruim. "Para os passageiros, em relação à locomoção, para eles irem para determinado lugar ficou mais fácil. Só que para os motoristas, o trânsito fica muito engarrafado porque eles ficam limitados a determinado lugar", relatou Gonçalves.

Para o estoquista Roberto Giovani Mônico Serri, de 27 anos, trafegar pela Linha Verde, de ônibus, acelera a viagem. "No caso seria uma melhora para os passageiros, tanto para quem vem de Maria Ortiz, tanto pra quem volta. Pra mim seria uma melhoria, a minha viagem vai acelerar", declarou.

Já o funcionário público Ricardo Monteiro, de 50 anos, disse que o trânsito piorou após implantação e expansão da faixa exclusiva na Capital. "Você vê que o trânsito que já era ruim piorou, e o que me consta é que não teve um estudo prévio para implantar isso não. É o que as pessoas mais alegam e questionam. Eu faço esse trajeto todo dia nesse horário. Agora, olha aí: tudo congestionado", afirmou Monteiro.

Fiscais da Prefeitura de Vitória realizando questionário com motoristas a respeito da Linha Verde. Crédito: Rafel Monteiro

MAS PREFEITURA DIZ QUE RESULTADO FOI BOM PARA PASSAGEIROS E MOTORISTAS

O secretário de Trânsito, Transporte e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann, avaliou como positivo o dia de teste da Linha Verde estendida. "Ela cumpriu a missão de melhorar o trânsito e o tempo de viagem para quem está dentro dos coletivos, que é a prioridade número um, sem prejudicar os veículos que estão trafegando na via", disse.

Segundo ele, os coletivos ganharam mais tempo nas viagens. "Os ônibus, que fora da faixa exclusiva, gastavam em média 41 minutos, no mesmo trajeto, com a implementação da faixa de teste, os veículos gastaram cerca de 26 minutos. Os carros gastaram o mesmo tempo de antes, cerca de 31 minutos", garante.

"Antes da Linha Verde, o veículo, entre as 16h e 19 horas, saindo da altura da prefeitura, até o cruzamento com a Norte Sul, gastava em média 31 minutos. Agora, com a faixa estendida, ele continua gastando os mesmos minutos, pelo mesmo trajeto".

Tyago explicou que todos os dados de uso da faixa vão ser analisados para a implementação. "Nós vamos definir a data, comunicar às comunidades e passar todos esses dados em uma reunião, com a presença do Ministério Público, para que possamos fazer esse debate e apresentar os números de forma muito realista para que todos possam ter conhecimento", finalizou.

QUESTIONÁRIO